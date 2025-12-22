En esta noticia
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmó a través de su sitio web oficial una iniciativa que permitirá a los mexicanos acceder a las mejores promociones en las vísperas de las fiestas decembrinas.
El organismo gubernamental detalló que todos los habitantes que cuenten con sus tarjetas del Banco del Bienestar y cumplan con los requisitos, podrán obtener un descuento al pagar en supermercados.
¿Qué se necesita para acceder a descuentos en supermercados?
A través de SuperISSSTE y en coordinación con el Banco del Bienestar, el director del organismo, Martí Batres presentó a comienzos del corriente mes la Campaña de Descuento Navideño, dirigida a más de 32 millones de beneficiarios de los Programas del Bienestar en todo el país.
Esta iniciativa permitirá a quienes cobren alguna de las asistencias económicas dispersadas por la entidad bancaria, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, acceder a un descuento del 10% en compras de supermercados.
¿Quiénes reciben descuento?
Además de los adultos mayores, el beneficio está dirigido a las siguientes categorías de apoyo económico.
- Personas con discapacidad.
- Becas de educación básica, media superior y superior
- Programas Mujeres Bienestar
- Jóvenes Construyendo el Futuro
- Sembrando Vida
- Producción para el Bienestar
- Bienpesca, entre otros.
¿Cuánto tiempo estará vigente el beneficio?
Cabe destacar que la campaña de descuentos alcanza a más de 5,000 productos y estarán disponibles en todas las sucursales de la red nacional de SuperISSSTE.
Este período de promociones dio inicio el 1 de diciembre de 2025 y estará vigente hasta el 9 de enero de 2026.
¿Qué otros beneficios se ofrecen con SUPERISSSTE?
Además del 10% de descuento en supermercados, el ISSSTE ofrece beneficios para los trabajadores del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México. Durante las temporada decembrina, las Tiendas SUPERISSSTE recibirán los Vales de Fin de Año y aplicará 10 por ciento de descuento en compras realizadas con dichos vales.
A su vez, se ha lanzado el beneficio de pagar a meses sin intereses, al mismo tiempo que se han mantenido los descuentos permanentes que ofrece SuperISSSTE:
- 5% con la tarjeta “Sólo Para Ti”
- 10% para personas adultas mayores con credencial del INAPAM.
- 10% para jubiladas y jubilados del ISSSTE.