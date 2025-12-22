El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmó a través de su sitio web oficial una iniciativa que permitirá a los mexicanos acceder a las mejores promociones en las vísperas de las fiestas decembrinas.

El organismo gubernamental detalló que todos los habitantes que cuenten con sus tarjetas del Banco del Bienestar y cumplan con los requisitos, podrán obtener un descuento al pagar en supermercados.

¿Qué se necesita para acceder a descuentos en supermercados?

A través de SuperISSSTE y en coordinación con el Banco del Bienestar, el director del organismo, Martí Batres presentó a comienzos del corriente mes la Campaña de Descuento Navideño, dirigida a más de 32 millones de beneficiarios de los Programas del Bienestar en todo el país.

Checa hasta qué fecha estará disponible la campaña de descuentos para tarjetahabientes del Banco del Bienestar. (Foto: Archivo).

Esta iniciativa permitirá a quienes cobren alguna de las asistencias económicas dispersadas por la entidad bancaria, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, acceder a un descuento del 10% en compras de supermercados.

¿Quiénes reciben descuento?

Además de los adultos mayores, el beneficio está dirigido a las siguientes categorías de apoyo económico.

Personas con discapacidad.

Becas de educación básica, media superior y superior

Programas Mujeres Bienestar

Jóvenes Construyendo el Futuro

Sembrando Vida

Producción para el Bienestar

Bienpesca, entre otros.

¿Cuánto tiempo estará vigente el beneficio?

Cabe destacar que la campaña de descuentos alcanza a más de 5,000 productos y estarán disponibles en todas las sucursales de la red nacional de SuperISSSTE.

Este período de promociones dio inicio el 1 de diciembre de 2025 y estará vigente hasta el 9 de enero de 2026.

¿Qué otros beneficios se ofrecen con SUPERISSSTE?

Además del 10% de descuento en supermercados, el ISSSTE ofrece beneficios para los trabajadores del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México. Durante las temporada decembrina, las Tiendas SUPERISSSTE recibirán los Vales de Fin de Año y aplicará 10 por ciento de descuento en compras realizadas con dichos vales.

A su vez, se ha lanzado el beneficio de pagar a meses sin intereses, al mismo tiempo que se han mantenido los descuentos permanentes que ofrece SuperISSSTE: