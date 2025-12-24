La Navidad llega con un escenario climático complejo en California, donde una poderosa tormenta invernal mantiene en alerta a autoridades y residentes. Desde el sábado 20 de diciembre, una combinación de lluvias intensas, vientos fuertes y ríos atmosféricos ha provocado inundaciones, daños estructurales y evacuaciones preventivas en amplias zonas del estado, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

El fenómeno amenaza con intensificarse durante el 24 y 25 de diciembre, fechas clave en las que se esperan nuevas precipitaciones extremas y condiciones peligrosas para la movilidad y la vida cotidiana.

Una Navidad marcada por lluvias récord y vientos extremos

De acuerdo con los pronósticos oficiales, el actual patrón de tormentas podría convertir este periodo festivo en uno de los más lluviosos registrados durante Navidad, especialmente en el sur del estado. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 130 km/h, generando riesgo de caída de árboles, cortes de energía y afectaciones en zonas urbanas y rurales.

La Navidad llega con un escenario climático complejo en California. Imagen: archivo.

El NWS advirtió que gran parte de la costa de California permanecerá bajo alertas de inundación y viento, al menos hasta el viernes 26 de diciembre.

Ríos atmosféricos: el factor clave detrás de la emergencia

El origen del temporal está en una secuencia de ríos atmosféricos, corrientes de humedad que transportan grandes volúmenes de agua desde el océano Pacífico. Al impactar en la costa oeste, estos sistemas descargaron más de 30 centímetros de lluvia en áreas del norte como Redding y Sacramento, saturando los suelos en pocas horas.

Según la NOAA, este tipo de eventos se ha vuelto más intenso y frecuente, aumentando el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Cuáles son las zonas más afectadas por la tormenta en California

El impacto ha sido desigual, pero severo en varios puntos del estado:

Norte de California : Redding reportó anegamientos extensos, rescates acuáticos y al menos una víctima fatal.

Condado de Humboldt : el cierre de la autopista U.S. 101 complicó la movilidad de miles de conductores.

Área de la bahía de San Francisco y Sacramento: continúan bajo vigilancia por lluvias persistentes y posibles cortes eléctricos.

En el norte, el riesgo de inundación se mantiene en nivel 2 de 4, mientras que en el sur se elevó a niveles más críticos.

El sur de California entra en alerta máxima en Nochebuena

El sistema de tormentas avanza hacia el sur y se espera que impacte con fuerza en el área metropolitana de Los Ángeles desde la víspera de Navidad. El NWS elevó el riesgo a nivel 4 de 4 en zonas como Santa Clarita, Glendale y áreas cercanas a colinas, donde podría caer en pocos días el equivalente a un mes de lluvia.

La situación es especialmente delicada en regiones afectadas por incendios forestales recientes, ya que los suelos quemados aumentan la probabilidad de flujos de lodo y deslizamientos.

Transporte y servicios afectados para los próximos días

Las condiciones extremas ya generan impactos visibles en la vida diaria:

Vuelos cancelados y retrasados en los aeropuertos de Los Ángeles y San Francisco.

Cierres de rutas y pasos montañosos por inundaciones y nieve en la Sierra Nevada.

Advertencias por cortes de energía en áreas rurales y montañosas.

El Departamento de Transporte de California (Caltrans) recomienda evitar viajes no esenciales, monitorear información oficial y prepararse para posibles emergencias domésticas.