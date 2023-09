Desmienten el intento de suicidio de Maxi Giudici: "Hemos sido engañados"

Maxi Giudici atravesó momentos críticos tras quedar internado por un supuesto intento de suicidio. Sin embargo, en las últimas horas, el periodista Guillermo Barrios desmintió esta versión y reveló qué le habría ocurrido.

"Me informan desde el hospital Ramos Mejía que Maxi no habría sufrido ingesta de ningún barbitúrico y es por eso que no hubo lavado de estómago" , explicó el panelista de A la tarde, a través de su cuenta de Twitter.

En el parte policial que se difundió el pasado viernes por la madrugada, se detallaba que el ex participante de Gran Hermano presentaba un "diagnóstico de intento de suicidio, pudiendo ser la acción de la ingesta de un blíster de pastillas de clonazepam de 2 miligramos".

No obstante, Barrios insiste que desde el centro médico le indicaron que el cuadro fue " por exceso de alcohol en sangre, razón por la cual solo se le aplicó suero y se fue a las 9AM ". En esta línea, le explicaron que "de haber existido sobredosis de pastillas, el procedimiento es inmediato: lavaje de estómago e internación ".

"¿Hemos sido engañados?" , apuntó el panelista, al poner en duda la situación que dice haber vivido el ex GH 2022. Vale destacar que él atribuyó parte de su malestar a su reciente separación con Juliana y la falta de trabajo en el medio, después de participar del reality.

Camila Lattanzio confirmó haber sido la tercera en discordia entre Maxi Giudici y Juliana Díaz



En el programa de La jaula de moda, la cantante confirmó que Maxi le había enviado mensajes mientras estaba en pareja con Juliana.



Camila de Gran Hermano confesó haber recibido mensajes de Maxi Giudici.

" Hubieron chats pero siempre de parte de él, de mi lado nunca le contesté ", confesó Lattanzio y reveló: " El mismo día que le pasó esto a Maxi, que ojalá esté bien, me puteó de arriba abajo porque Juli me había llamado y yo se lo confirmé ".