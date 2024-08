De Japón a Constitución: el usuario que recorre los trenes del conurbano y es furor

En la red social X (ex Twitter) se viralizó en las últimas horas un usuario japonés que está de recorrida por el ferrocarril de la línea General Roca, que conecta el sur del conurbano con la ciudad de Buenos Aires.

Se trata del usuario @taisetsukuzure, quien sería un estudiante japonés de tercer año que "trabaja en ferrocarriles extranjeros", según su biografía en la red social.

" Me siguen mucha gente de Argentina, pero no entiendo ni una sola palabra de español. Así que me pregunto si está bien, ya que la cuenta está basada en japonés", publicó en su cuenta martes al mediodía.

Desde el 11 de agosto, el estudiante publica fotos de trenes, especialmente los Toshiba eléctricos de origen japonés que desde hace varias décadas transitan por las pampas.

Hasta mayo de este año, se contabilizaban 93 unidades distribuidas en las líneas metropolitanas, cuya fabricación data de entre 1983 y 1985. Fueron también elaborados en nuestro país por Fabricaciones Militares.

Desde el fin de semana, Taisetsu Kuzure comparte su recorrido por estas unidades que hoy circulan en el Roca. La primera imagen data del domingo pasadas las seis de la mañana en Plaza Constitución.

"Rokasen 4000 tipo Toshiba. Pasaron 10 años desde que supe de su existencia. Finalmente pude conocer el tren más genial del mundo", escribió junto a una foto.

Una de las primeras imágenes que el usuario compartió en su cuenta de X (Foto: Twitter @taisetsukuzure).

En otra de las fotos que compartió señaló que las unidades que circulan en Argentina se parecen a las del sistema privado japonés y "es increíble".

"El tren más genial del mundo", agregó. También a través de una serie de tuits describió el ecosistema natural que envuelve al Roca: música y los vendedores ambulantes, los cuales le recordaron a los ferrocarriles nacionales de Tailandia.

La cuenta ya suma más de 5 mil seguidores en redes, mayormente argentinos tras la viralización de las imágenes. A uno de ellos le pareció "muy loco" que un japonés esté en la estación de trenes de Llavallol, Lomas de Zamora (Buenos Aires).

"El tren Toshiba más genial del mundo. Hermoso azul argentino en un claro día de invierno", expresó.

Pero no solo se refirió a su recorrido por el conurbano sur, sino que el estudiante japonés aprovechó su visita a la Argentina para pasar por el Obelisco porteño y dio su impresión sobre el subte.

"Línea Marunouchi Eidan Tipo 500. Esta es la primera vez que realmente está funcionando. Esto es genial", describió.

El estudiante japonés visitó el subte porteño. (Foto: Twitter @taisetsukuzure).

Y en unos de sus últimos posteos, el usuario visitó nuevamente Constitución este lunes para viajar hacia Ezeiza y este martes compartió fotos de Quilmes y La Plata.

A través de sus publicaciones, el usuario sigue realizando una crónica de su recorrido por las estaciones del sur y señaló algunos aspectos con los que los usuarios conviven a diario.

"Aunque Toshiba-kun se ve súper genial, no está equipado con ningún tipo de aire acondicionado o sistema de calefacción, por lo que la temperatura dentro del auto es igual a la temperatura exterior, lo cual es un punto débil. (Es decir: hace mucho frío hoy)", criticó el usuario.

Además, consideró: "Parece que hay muchas líneas locales y Toshiba, pero en realidad la mayoría son CSR". Estas unidades son las provenientes de China y las más actuales del sistema ferroviario argentino.

Y lo que no pudo faltar en su travesía que sigue fue la demora en los trenes. Ayer contó que una unidad se detuvo en cercanías a la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (Avellaneda) y permaneció inmóvil durante 15 minutos.