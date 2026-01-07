Cuando se piensa en arquitectura monumental, la mirada suele dirigirse a Europa y sus emblemáticas construcciones. Sin embargo, en Sudamérica hay un país que rompió todos los récords y se posicionó como líder en altura. Se trata de Chile, hogar de un rascacielos de 300 metros y 62 pisos que domina el horizonte de Santiago.

Este gigante arquitectónico no solo es el edificio más alto de América del Sur, sino que también supera a la Torre Eiffel, consolidándose como un símbolo del crecimiento urbano y económico de la región.

¿Cuál es el edificio más alto de América del Sur?

La Gran Torre Costanera, ubicada en la comuna de Providencia, es el rascacielos más alto de la región. Forma parte del complejo Costanera Center, que incluye un centro comercial, oficinas corporativas y espacios de entretenimiento. Desde su inauguración en 2014, se transformó en uno de los puntos turísticos más visitados de Santiago.

Características de la Gran Torre Costanera de Chile

Altura : 300 metros.

Pisos : 62 niveles.

Diseño : Pelli Clarke Pelli Architects, junto a equipos locales.

Función: oficinas premium, servicios y mirador turístico.

En su cima se encuentra el Sky Costanera, un mirador con vista panorámica de 360° que permite contemplar la ciudad y la Cordillera de los Andes desde el punto más alto del continente.

Sky Costanera: el mirador y bar con vista 360° en la cima del rascacielos

El mirador ocupa los pisos 61 y 62 y ofrece una experiencia única: puestas de sol inolvidables, gastronomía de primer nivel y un bar exclusivo, el Sky 300 Bar & Coffee. Abierto todos los días de 10:00 a 22:00 horas, es el lugar ideal para disfrutar de Santiago desde las alturas.

Tarifas:

Adultos (+13): $23.000 CLP

Niños (4-12): $8.000 CLP

Infantes (0-3): gratis

Sky Costanera

Los rascacielos más altos del mundo

Aunque la Gran Torre Costanera lidera en Sudamérica, está lejos de los gigantes globales. El ranking mundial es el siguiente: