Las mezclas de vinagre y bicarbonato de sodio ganaron mucha popularidad en los últimos años gracias a sus múltiples usos en el hogar. Su reacción efervescente es capaz de eliminar las manchas que los productos químicos no pueden y hasta elimina los malos olores.

Desde hace muchos años se recomienda tirar la mezcla en la bacha de la cocina todas las noches, ya que ayuda a eliminar los restos de comida que se acumulan durante el día.

Por qué tirar esta mezcla todas las noches en la bacha de la cocina

El vinagre (ácido acético) y el bicarbonato de sodio reaccionan al combinarse y liberan dióxido de carbono (CO₂) en forma de burbujas. Esta efervescencia tiene un efecto desincrustante de grasa, moho y suciedad en general.

Durante el día, la bacha suele acumular comida, detergente y otros restos que se adhieren a las paredes de las cañerías internas del desagüe, lo que genera malos olores y hasta puede obstruir el paso del agua.

La mezcla actúa como un limpiador natural que eliminan todos los tapones y mantienen el flujo constante de agua. Esta alternativa es sumamente económica comparada a los productos químicos tradicionales.

Se aconseja hacerlo durante las noches porque se aprovechan las horas en las que no se usa el agua, lo que habilita a la mezcla a actuar por más horas.

Cómo aplicar la mezcla para sacarle el máximo provecho

El paso a paso para hacer la mezcla es sumamente fácil. Solo se deberá tirar media taza de bicarbonato de sodio en el caño de la bacha para posteriormente agregar vinagre blanco (puede ser caliente para lograr un mayor efecto desengrasante).

Luego, dejar actuar por 15 a 30 minutos por lo menos (si se puede dejar por más horas es ideal así tiene mayor efecto). Para la limpieza definitiva, enjuagar con agua hirviendo para garantizar que la grasa desaparezca.

Qué otros usos tiene la mezcla de vinagre y bicarbonato

Además de ayudar a cuidar las cañerías de la cocina, utilizar la mezcla puede ser beneficiosa para otros usos como: