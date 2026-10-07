La tradicional cita global que reúne a la industria turística una vez por año, se trasladó en este 2026 al corazón del Mediterráneo. Y el escenario es, nunca mejor dicho, de película: entre fortalezas del siglo XVI, puertos que miran al mar y las icónicas callecitas de piedra color miel, comenzó este miércoles en Malta, la 26ª Cumbre Mundial del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

Su capital, La Valeta, será hasta el viernes el punto de encuentro de los grandes nombres del sector: más de 200 CEOs y altos ejecutivos así como unos 1000 delegados de más de 100 países discutirán cómo, adónde y por qué la gente va a viajar en los próximos años. La icónica isla ganó la sede entre 21 destinos interesados y sucede a Roma, anfitriona en 2025.

El WTTC representa al sector privado del turismo y su cumbre anual funciona como el principal foro de CEOs del rubro. La edición 2026 lleva el lema FUTU[RE]SET (shaping the future of travel & tourism) y propone repensar el negocio frente a la IA y la geopolítica, con un viajero de expectativas nuevas.

El programa reúne a más de 100 expositores. Los ex primeros ministros Justin Trudeau y José María Aznar encabezan la lista política, junto con Nick Adams, primer enviado presidencial de Estados Unidos para el turismo, y Apostolos Tzitzikostas, comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo. También hablarán ministros de España, Italia, Grecia, India, Egipto y Sudáfrica.

En el plano empresarial, Hilton, IHG, Four Seasons, MSC, Trip.com y Marriott envían a sus líderes. Además, serán de la partida gigantes tecnológicos y financieros como Microsoft, Google, Visa y American Express Travel, una señal del peso que ganaron la inteligencia artificial y los pagos en el negocio.

Las cifras que presentó el WTTC

Los números globales explican la magnitud del evento. Según el WTTC, el sector aportará u$s 12 billones al PBI mundial en 2026, el 9,9% de la economía, y sostendrá unos 376 millones de empleos. El organismo prevé que el sector crezca 2,5% a escala global este año, por encima del conjunto de la economía mundial, pese a la incertidumbre geopolítica y económica.

Según el WTTC, el sector aportará u$s 12 billones al PBI mundial en 2026, el 9,9% de la economía, y sostendrá unos 376 millones de empleos. Prensa WTTC

En la apertura de la cita, de la que participó El Cronista, el WTTC presentó su nuevo estudio sobre Europa: los viajes y el turismo crecerán 3,1% en 2026, frente al 2,6% del año pasado, con lo que volverá a superar al conjunto de la economía regional. El sector sostiene aproximadamente uno de cada diez empleos del continente.

”En los próximos días reforzaremos alianzas, pondremos en marcha nuevas iniciativas y contribuiremos a que los viajes y el turismo sigan impulsando el crecimiento, la inversión y las oportunidades en todo el mundo”, señaló el presidente del organismo, Manfredi Lefebvre .

En esa línea, Gloria Guevara, presidenta y CEO de la entidad , enfatizó la “resiliencia extraordinaria” de la industria. “A escala mundial, el turismo aportó el año pasado u$s 11,6 billones a la economía, el 9,8 % del PIB mundial, y sostuvo 366 millones de empleos, casi uno de cada nueve puestos de trabajo en el mundo. Pese a los importantes desafíos geopolíticos, prevemos que el sector crezca un 2,5 % este año, por encima de la economía mundial”.

El capítulo europeo con un líder claro

Guevara también se refirió a la situación de Europa: “Las perspectivas son aún mejores, con un crecimiento previsto de los viajes y el turismo del 3,1 % en 2026″. No obstante, pidió a los gobiernos creen las condiciones adecuadas como, por ejemplo, facilitar viajes sin fricciones, reforzar la conectividad, desarrollar el talento y apoyar el crecimiento sostenible.

A escala mundial, el turismo aportó el año pasado u$s 11,6 billones a la economía, el 9,8 % del PIB mundial, y sostuvo 366 millones de empleos, casi uno de cada nueve puestos de trabajo en el mundo Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC

En el Viejo Continente, Malta lleva la delantera en la materia: los viajes y el turismo aportarán u$s 4900 millones a su economía en 2026, el 16,9% del PIB del país, y sostendrán más de uno de cada cinco empleos. Los datos más recientes la colocan, además, entre los destinos con mejor desempeño de Europa: en 2025 registró el mayor aumento anual de la contribución del sector al PIB entre todas las economías europeas, con un crecimiento de 16,8%, frente a una media continental de 2,6%.

La conferencia de prensa, en la Batería de Saludo

La conferencia de prensa de la cumbre se realizó en la Batería de Saludo (Saluting Battery), una batería de artillería ubicada en La Valeta, la capital del país, construida en el siglo XVI por la Orden de San Juan, sobre o cerca del emplazamiento de una batería otomana del Gran Sitio de Malta. Desde allí se ven el Gran Puerto y el casco histórico de la ciudad, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El panel, al que siguió una salva de 8 cañonazos, estuvo integrado por el ministro de Turismo de Malta, Jo Etienne Abela, y por Charles Mangion, presidente de la Autoridad de Turismo de Malta , además de los ya mencionados Manfredi Lefebvre y Gloria Guevara.

Micallef presentó la visión estratégica del destino, con tres prioridades: “El turismo en Malta y Gozo debe generar un alto valor, desarrollarse durante todo el año, ser sostenible y beneficiar a las comunidades. Debe estar arraigado en nuestra identidad distintiva”.

Mangion, por su parte, destacó que el lema de este año refleja la necesidad de reevaluar el rumbo del sector: “Así debemos pensar, en última instancia, en el futuro del turismo: no simplemente en cuántas personas recibimos, sino en el valor que creamos”.

Qué significa para la Argentina: los números del turismo

La Argentina llega a la conversación global con un sector grande y un desequilibrio externo. Para 2025, el WTTC proyectó que el turismo aportaría al país casi u$s 39.000 millones, el 6% del PBI. En 2024, el último número oficial disponible, el sector generó 956.000 empleos, 7% de la fuerza laboral.

El gasto turístico muestra el peso del mercado interno. En 2024, el turismo doméstico explicó casi u$s 21.000 millones, 82,5% del total, frente a u$s 4400 millones del internacional, que representó 17,5%. Los viajes de ocio sumaron 72,9% del gasto, contra 27,1% de los viajes de negocios.

El otro lado de la ecuación es el déficit. Los datos efectivos de 2025 del INDEC muestran que el frente internacional se comportó peor que lo proyectado. El gasto del turismo receptivo fue de u$s 3110 millones, frente a los u$s 4400 millones que el WTTC estimaba, y el de los argentinos en el exterior alcanzó los u$s 7164 millones, con un saldo negativo de u$s 4054 millones.

Gloria Guevara y Manfredi Lefebvre, CEO y presidente de la WTTC respectivamente. Prensa WTTC

Medido en visitantes, en 2025 ingresaron 8,78 millones, un 19,7% menos que en 2024, y el saldo negativo de turistas (6,6 millones) fue el más alto en una década.

Ese contraste choca con la agenda de Malta. Conectividad, inversión y gestión de destinos figuran entre las ocho prioridades estratégicas del WTTC y son las palancas con las que otros mercados compiten por viajeros. Para la Argentina, donde el mercado interno explica 82,5% del gasto, atraer demanda externa sigue siendo el desafío pendiente.

La presencia argentina en La Valeta resulta acotada: no hay funcionarios nacionales. Solo Valentín Díaz Gilligan, presidente de Visit Buenos Aires, figura entre los asistentes, aunque su presencia no pudo ser confirmada por este medio.

Un dato de color para graficar el exponencial crecimiento de la importancia de este evento: Buenos Aires lo recibió en abril de 2018: aquella vez hubo 1300 delegados de 50 países. Ocho años después, en Malta se congrega el doble de naciones que en aquella edición. La cumbre cierra el viernes con el anuncio de la sede 2027.