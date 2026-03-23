Uno de los muebles más tradicionales de cualquier living es el sillón. Ya sea de uno o dos cuerpos, su presencia se ha vuelto indispensable en ese espacio de la casa. Usualmente aparece colocado contra la pared y de frente a la televisión para mayor comodidad de los habitantes de la vivienda. Pero, ¿es esta la mejor manera de ubicarlo? Expertos en arquitectura y diseño señalan que despegar el sillón de la pared ayuda a la percepción del espacio. Contrario a lo que podría pensarse, al pegar todos los elementos a la pared, el ambiente se achica y aparecen rincones difíciles de aprovechar. Separar el sillón de la pared no significa dejar vació aquel espacio. Se pueden colocar aparadores bajos, consolas, mesas auxiliares o bibliotecas abiertas. Lo importante es tener en cuenta que al alejar el sillón estamos agrandando el lugar. También hay que considerar ubicar los asientos en semicírculo o en forma de“P”, ya que esto favorece la conversación y el encuentro. Se recomienda que la distancia entre las butacas no supere los tres metros para mantener la comodidad visual y funcional. Cuando el sillón se separa, la alfombra se vuelve clave para “atar” visualmente el espacio. Si el sillón mira a un mueble de TV, la alfombra debe abarcar sillón + mesa ratona + al menos parte de las butacas (si las hay). Sumá una mesa auxiliar o una lámpara de pie. Ese nuevo espacio detrás o al costado del sillón invita a agregar luz ambiental. Funciona especialmente bien si el sillón está flotando en medio del living.