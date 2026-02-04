Una oleada de transformaciones en el diseño de interiores está sacudiendo a los livings del mundo y marcando nuevas prioridades para quienes redecoran sus hogares. El clásico sillón deja de ser el protagonista absoluto, y en su lugar emergen piezas más versátiles, funcionales y estéticas que redefinen la comodidad y el uso de los espacios. Esta tendencia, que ya arrasa en Europa, está empezando a instalarse con fuerza en Argentina y otros países de Latinoamérica. Lejos de desaparecer por completo, el sillón clásico retrocede en importancia frente a muebles más ligeros, modulares y multifuncionales. Entre los preferidos que marcan la nueva tendencia están: En muchas ciudades europeas, estos modelos ya superan en búsquedas y ventas al sofá tradicional dentro de las plataformas de decoración. Detrás de esta renovación estética hay varias fuerzas culturales y prácticas que explican la transformación. La urbanización creciente y la tendencia a viviendas compactas empujan a elegir muebles que no saturen el ambiente; mientras que las familias buscan ambientes flexibles que sirvan tanto para descansar como para trabajar o recibir invitados. Además, tras años de compras aceleradas de muebles grandes, los consumidores priorizan hoy piezas de mejor diseño y mayor funcionalidad. En capitales como Copenhague, Estocolmo y Berlín, arquitectos y diseñadores vienen promocionando desde hace meses ambientes más respirables y funcionales. Las salas se conciben como zonas polivalentes, integrando elementos como: Este enfoque responde a estilos de vida donde la casa cumple múltiples roles, especialmente tras el aumento del teletrabajo y las reuniones sociales informales. La transición no implica que los sillones desaparezcan de inmediato, sino que pierden su monopolio como centro del espacio. La clave para actualizar un living hoy es combinar confort y movilidad, pensando en: Además, los diseñadores recomiendan sumar elementos complementarios como alfombras grandes, lámparas direccionales y mesas auxiliares, para que las estancias se adapten mejor a distintos usos y marquen un carácter más personal.