Encontrar la base de maquillaje perfecta no siempre es una tarea sencilla. La elección del tono adecuado, la selección de la textura apropiada y la obtención de un acabado natural que se ajuste a cada tipo de piel suelen requerir pruebas y comparaciones. Con el propósito de facilitar esta búsqueda, Mercadona ha llevado a cabo una renovación integral de su línea de maquillaje en España, incorporando fórmulas más modernas y alineadas con las últimas tendencias del sector de la belleza. En esta actualización, destaca el Maquillaje Sérum de Mercadona, un producto que ha ganado notoriedad por su acabado luminoso y su textura ultraligera. Diseñado para integrarse con la piel como una segunda capa, este maquillaje promete un resultado natural, siendo ideal para el uso diario y especialmente atractivo para aquellos que buscan un aspecto fresco y sin el famoso efecto máscara. El Maquillaje Sérum es un componente de la reciente línea de bases faciales de Deliplus, diseñado especialmente para aquellos que valoran la naturalidad sobre una cobertura intensa. Su fórmula fluida proporciona un acabado luminoso que destaca la belleza de la piel sin causar una sensación de pesadez, lo que lo convierte en una opción particularmente recomendada para pieles secas o maduras, aunque su uso es adecuado para todo tipo de piel. Está disponible en varios tonos para adaptarse a distintos tipos de piel: beige muy claro, beige claro, beige medio y beige oscuro. El Maquillaje Sérum de Mercadona se ofrece en frascos de 28 ml a un costo de 7 euros por unidad en España, lo que lo establece como una alternativa asequible dentro del segmento de maquillaje de bajo costo. Puede obtenerse en los establecimientos físicos de Mercadona, en la sección dedicada a la cosmética y su disponibilidad depende del inventario de cada tienda.