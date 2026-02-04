La bikini tradicional fue, durante décadas, la prenda más elegida por las mujeres para disfrutar del verano tanto en la playa como en la pileta. Colores lisos, modelos clásicos y diseños repetidos dominaron las temporadas estivales sin demasiadas variaciones.

Sin embargo, esta temporada marca un punto de quiebre en la moda de trajes de baño femeninos. Desde Europa llega una nueva tendencia que deja atrás a las bikinis de colores y propone una estética más audaz, moderna y funcional, pensada para combinar estilo, comodidad y presencia visual.

¿Cuál es el traje de baño que reemplaza a la bikini clásica?

La gran protagonista de la temporada es una nueva generación de mallas con cortes innovadores, que se alejan del esquema tradicional de dos piezas lisas. En 2026, se imponen tres modelos innovadores:

los enterizos con aberturas estratégicas,

las bikinis de tiro alto rediseñadas ,

los modelos con cortes asimétricos que aportan personalidad y originalidad.

Estos diseños incorporan tiras múltiples, líneas diagonales y recortes que estilizan la silueta y generan un impacto visual inmediato. La idea es que las mujeres dejen de pasar desapercibidas para dar lugar al traje de baño como una prenda protagonista del look veraniego.

La nueva tendencia en bikinis surgió en playas europeas.

Otro rasgo clave es el uso de colores intensos y estampas saturadas. Tonos como fucsia, neón, verdes vibrantes y combinaciones llamativas reemplazan a los colores clásicos y marcan una clara influencia de las pasarelas europeas.

Además, los detalles en textura ganan terreno: tejidos con relieve, nudos, frunces y costuras visibles suman dimensión y elevan el diseño sin resignar confort ni funcionalidad.

Los beneficios de la nueva tendencia en trajes de baño

Uno de los principales beneficios de esta tendencia es que realza la figura sin incomodar. Los cortes están pensados para acompañar el movimiento, ofreciendo mayor sujeción y adaptabilidad para actividades como deportes acuáticos o caminatas por la costa.

A su vez, estos modelos permiten una mayor versatilidad. Muchos trajes de baño pueden usarse como body, combinados con shorts, faldas o pareos, lo que los convierte en una opción práctica para pasar del día de playa a una salida informal al atardecer.

Otro punto fuerte es el impacto visual en redes sociales. Los especialistas en moda señalan que la playa se transformó en un espacio de expresión estética, donde las prendas se eligen también por cómo lucen en fotos y videos.

Esta nueva tendencia da mayor versatilidad y permite realzar la figura. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo nació esta moda y por qué se impuso?

La tendencia surgió en ciudades costeras europeas como Ibiza, Mykonos y la Costa Amalfitana, donde diseñadores independientes comenzaron a experimentar con formas, texturas y colores más osados, alejándose del minimalismo tradicional.

Con el impulso de influencers, celebridades y marcas emergentes, estos trajes de baño comenzaron a viralizarse y rápidamente se instalaron como símbolo de un nuevo concepto de moda playera, más expresiva y personalizada.