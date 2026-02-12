La celebración del baby shower es una de las más esperadas por parte de las familias cuando están a punto de ser padres. Seres queridos y amigos se reúnen para festejar la llegada del nuevo integrante. Suele ser una fiesta en la que hay música, concursos, desafíos y buena comida. Sin embargo, hay otro tipo de festejo que está marcando tendencia y que promete revolucionar la forma de homenajear la llegada del bebé. Se trata de la “nesting party”, también conocida como “fiesta de anidación” o “fiesta de limpieza”, con la que se apunta a darle una función de más utilidad para los futuros padres. La “nesting party” es un encuentro íntimo en el que amigos y familiares limpian o arreglan la casa de los futuros padres. El fenómeno se ha popularizado en Europa y Estados Unidos y poco a poco se replica en redes sociales con psicólogas perinatales e influencers que hablan del tema. Una de las cuentas que más difunde información sobre esto es la de Delfina Triguero, psicóloga perinatal, quien lo explica como una celebración con propósito. En un extenso posteo, la profesional detalla que el término “nesting”, en el contexto del embarazo, hace referencia al “instinto de anidación” o “preparar el nido”. Esto se enfoca en realizar actividades para acondicionar el hogar y organizar la llegada del recién nacido. El “nido”, en este contexto, incluye tanto el cuarto del bebé como la casa en general. “Las futuras madres suelen experimentar un aumento de deseo que las lleva a realizar tareas como limpiar profundamente, organizar armarios, lavar ropa de bebé, planificar comidas y ajustar su calendario social para enfocarse en esta preparación. Este comportamiento, conocido como el ‘instinto de anidación’, responde a una necesidad biológica de crear un ambiente seguro y cómodo para el bebé”, explica Triguero. De acuerdo a lo señalado por Triguero, la “nesting party” es una versión más práctica para la nueva mamá que la del baby shower. En lugar de centrar la reunión en regalos y juegos, esta tendencia busca involucrar a los amigos y familiares en tareas útiles que faciliten la transición a la maternidad o paternidad. Muchas veces, lo que hace la futura mamá es mandar una lista de tareas a sus amigos para que el día del festejo puedan asistir con las acciones que ayuden a preparar el hogar para el futuro bebé. Entre estas pueden constar: organizar placares, lavar la ropa, buscar recetas, etc. La idea es compartir un buen momento entre familia y amigos, pero que al mismo tiempo se traduzca en acciones concretas orientadas a adaptar el hogar.