The Crown 4 en Netflix: cuándo es el estreno de la nueva temporada completa con Lady Di y Margaret Thatcher

Sin espóiler: todo lo que revela sobre Lady Di la nueva temporada de The Crown El domingo 15 de noviembre es el estreno de la temporada 4 de The Crown. Son 10 capítulos y se puede ver completa en Netflix. Revela secretos sobre el matrimonio entre el príncipe Carlos y Lady Di. También la llegada de Margaret Thatcher al poder y la guerra de Malvinas. Abarca lo sucedido en Inglaterra entre 1977 y 1990

La voz áspera y quebrada de Margaret Thatcher abre el primer tráiler de la temporada 4 de la serie The Crown, que tiene estreno confirmado para el próximo domingo 15 de noviembre en Netflix. Ese será uno de los ejes centrales de los nuevos episodios. El otro, muy esperado: la llegada de Diana Spencer, la futura Lady Di, a la familia real. Pero el protagonismo absoluto sigue siendo de la reina Elizabeth, interpretada con maestría por Olivia Colman.

El rodaje de estos nuevos capítulos -son 10 y estarán disponibles todos a la vez, para los amantes del binge watching- logró escapar a la suspensión de filmaciones que en marzo de este año causó el avance de la pandemia de Covid-19 .

Con poco para terminar, la producción apuró y cerró las escenas unos días antes de lo previsto, pero con todo lo necesario para llegar al estreno en 2020. Ahora habrá que esperar: la temporada 5 (que se filmaría a partir de junio de 2021) llegaría en 2022. Y la saga terminaría con la temporada 6 en 2023.

Escrita por Peter Morgan y producida por Netflix, The Crown muestra la intimidad de la realeza: ficcionada pero investigada con minucia, basada en The Audience, obra de teatro que el propio Morgan guionó (también hizo los libros de la película The Queen).

Lady Di hace su esperada aparición en The Crown

La corona británica suele llamar la atención del mundo, pero The Crown no se queda ahí, sino que logra combinar vida personal con juego político y contexto social en un tono solemne pero con humor, con una renovación completa de elenco cada dos temporadas, lo que en vez de hacerla flaquear potencia su avance. La serie narra, a la par de la propia monarquía, la historia del siglo XX, y presenta personajes y episodios que tienen protagonismo hasta hoy.

Olivia Colman, considerada la actriz que mejor interpretó a la reina Isabel

El elenco que lideran Olivia Colman (la Reina), Tobias Menzies (su marido Philip, el duque de Edimburgo), Helena Bonham Carter (princesa Margarita), Josh O’Connor (príncupe Carlos) y Erin Doherty (princesa Ana) suma su segunda temporada consecutiva. En la temporada 4 se suma Gillian Anderson, la exprotagonista de 'Los Expedientes Secretos X', como la Primer Ministro Margaret Thatcher; y Emma Corrin, quien interpreta a Lady Di.

“Se solía decir que la Reina y Thatcher no se llevaban bien. Creo que probablemente había mucho respeto. Pero también tuvieron diferencias, fue divertido explorar sus diferencias y sus coincidencias”, contó Morgan sobre la relación entre las dos mujeres fuertes de Gran Bretaña que marca el pulso del relato.

Gillian Anderson, de Los Expedientes Secretos X, como Margaret Thatcher

The Crown, temporada por temporada

La primera temporada (2016) acompañó a Elizabeth (Claire Foy) desde sus 25 años, la coronación como Reina tras la muerte de su padre y la escandalosa abdicación de su tío , la relación con el príncipe Philip (Matt Smith) y el vínculo con su hermana Margaret (Vanessa Kirby), de quien también siguen su vida personal, además del primer mandato de Winston Churchill (John Lithgow).

, la relación con el príncipe Philip (Matt Smith) y el vínculo con su hermana Margaret (Vanessa Kirby), de quien también siguen su vida personal, además del primer mandato de Winston Churchill (John Lithgow). La segunda, estrenada en 2017, navega la boda entre Elizabeth y Philip y los posteriores vaivenes del matrimonio, y la primera etapa del reinado , con la Guerra del Canal de Suez como principal evento político con el primer ministro Macmillan al mando.

, con la Guerra del Canal de Suez como principal evento político con el primer ministro Macmillan al mando. Con la tercera temporada (2019), que empieza a mediados del ’60, llegó la renovación del cast, que se mantiene hasta ahora: fue el tiempo de mayor exposición para Margaret, la descolonización de África y el Caribe, la investidura del Príncipe Carlos y la llegada del hombre a la Luna.

Qué secretos revela la temporada 4 de The Crown

El inicio de la temporada 4 abre una época nueva, con tres mujeres protagonistas: la reina Isabel, por supuesto; la Primer Ministro Margaret Thatcher y Diana Spencer.

Gold Stick, el primer episodio, se sitúa en 1979, con la llegada de Thatcher al poder. El primer encuentro entre la Reina y Thatcher (se recrean 11 de los más de 200 que mantuvieron) es fiel al estilo de audiencias oficiales que suele mostrar la serie: la sala algo oscura, Elizabeth ansiosa y atenta a cada detalle, sentada de lado en su silla, perspicaz y firme en el diálogo. También hay tiempo para recordar el cariño de la Reina por los caballos y la vida al aire libre.

En esta nueva temporada de The Crown, que cubre de 1977 a 1990, también crece el papel de Carlos: con el príncipe de Gales aún soltero a los 30, la sucesión preocupa a su familia. Conoció a Camila Parker Bowles (casada) y a Sarah Spencer, pero su amor vibra cuando después de una competencia de salto hípico de su hermana Ana, una joven de 18 años se acerca a su auto para conversar. Poco después se concreta la primera cita con Diana, el comienzo de una relación que veremos desarrollarse capítulo a capítulo. Como muestra: el tercer capítulo se llama Fairytaile (Cuento de hadas).

En esta temporada también tiene un rol mayor el príncipe Andrés (excluido de las actividades oficiales desde 2019 por su vínculo cercano con el pederasta Jeffrey Epstein). Y se aborda la Guerra de Malvinas, así como la relación entre Thatcher y la Reina durante el conflicto armado con Argentina en 1982.

Curiosidades de The Crown