Para cuándo se proyecta una inflación del 1% y en qué bonos conviene invertir de cara a ese pronóstico

En un escenario global atravesado por valuaciones elevadas, desequilibrios fiscales persistentes y señales de agotamiento en los activos financieros tradicionales, las estrategias de inversión comienzan a reconfigurarse de cara a 2026. El informe especial “7 Ideas de Inversión para 2026”, elaborado por el Club de Inversores de Carta Financiera, plantea un diagnóstico crítico sobre las estrategias clásicas y propone un conjunto de alternativas orientadas a preservar el capital y capturar valor en un contexto de mayor incertidumbre.

“El 2026 promete ser un año en el que invertir de modo tradicional en estrategias clásicas de Buy and Hold (comprar y mantener) casi con certeza llevará a situaciones de pérdida”, advierte el documento en su introducción. El análisis parte de un escenario en el que las acciones alcanzan niveles de valuación considerados caros y el déficit fiscal de Estados Unidos continúa ampliándose, con un crecimiento sostenido de la deuda soberana. En ese marco, el informe sostiene que “va a ser imperativo buscar refugio en los llamados hard assets” (activos duros) y alerta sobre la incertidumbre que rodea a los bonos y a la evolución de la tasa de interés.

El diagnóstico también pone en cuestión las alternativas al dinero fiduciario. Según el informe, el comportamiento de los precios durante 2025 dejó una señal inequívoca: “Tuvimos metales preciosos fuertemente en positivo y criptomonedas decididamente en terreno negativo”.

Metales: refugio frente al dinero fiduciario

La primera idea de inversión se concentra en los metales. Oro, plata, platino y paladio encabezaron el desempeño durante 2025 y marcaron un contrapunto claro frente al dinero fiduciario. Al analizar los ciclos históricos, el informe señala que los grandes ciclos alcistas de los metales han durado cerca de diez años, como ocurrió en la década de 1970 y en los primeros años del siglo XXI. “Todavía estamos en los comienzos del ciclo alcista”, afirma el documento.

El informe subraya que no todos los metales ofrecen el mismo potencial y destaca la necesidad de diferenciar entre su función como reserva de valor y su uso industrial. En ese sentido, incorpora al cobre dentro del radar de análisis, aunque aclara que no forma parte del grupo de los metales preciosos. La demanda asociada a los autos eléctricos y a los paneles solares aparece como uno de los factores clave a seguir.

Energía: uranio y petróleo, dos historias de escasez

La energía ocupa el segundo eje del informe. El análisis identifica dos segmentos con una demanda en expansión: la energía nuclear y los hidrocarburos. En el caso del uranio, el documento describe una tendencia alcista sostenida en los últimos años, impulsada por la entrada en funcionamiento de nuevos reactores y por una oferta que no creció al mismo ritmo. “Es una simple historia de escasez de oferta”, resume el informe, al que suma la eventual demanda adicional vinculada a la inteligencia artificial y a los data centers.

Uranio, el nuevo oro radiactivo del siglo XXI

En paralelo, el informe analiza el mercado petrolero desde la perspectiva de la oferta. Las restricciones a la exploración en Estados Unidos y el avance en la vida útil de las explotaciones no convencionales configuraron un escenario en el que un aumento de la demanda global derivará, con alta probabilidad, en subas de precios.

Acciones argentinas: mayor potencial y mayor riesgo

Entre las propuestas de mayor riesgo, el informe incluye a las acciones argentinas, en particular a aquellas de menor capitalización y liquidez. El documento señala que se trata de activos volátiles por naturaleza y advierte que la baja liquidez amplifica ese comportamiento. “No estaría mal decir que esta es una forma de comprar Argentina con esteroides”, afirma el texto, al explicar que, si el país muestra una evolución favorable, estas compañías pueden subir más que las firmas grandes y consolidadas.

El informe menciona bancos y empresas vinculadas al consumo masivo como posibles beneficiarias de una recuperación económica, aunque aclara que este tipo de inversiones “definitivamente no son para cualquiera” y requieren un análisis cuidadoso.

Brasil y el atractivo de las small caps

Brasil aparece como otra de las ideas centrales para 2026. Pese al buen desempeño registrado en 2025, el informe sostiene que la Acciones argentinas continúa entre las más baratas del mundo. Al momento de elaborar el análisis, el price to earnings del mercado brasileño se ubica muy por debajo del de Wall Street. El año electoral introduce un factor adicional de volatilidad, pero el documento considera que el segmento de small caps ofrece una relación riesgo-retorno atractiva, con múltiplos aún más bajos.

Además, el informe destaca a Brasil como una vía indirecta de exposición a commodities y como un instrumento de diversificación, dado el bajo nivel de correlación histórica con el mercado estadounidense.

Bonos en pesos, agricultura y rebalanceo global

El informe también analiza los bonos soberanos en pesos argentinos y distingue entre títulos a tasa fija, ajustados por inflación y atados al dólar oficial. El atractivo de cada alternativa depende, según el documento, de la expectativa sobre inflación y tipo de cambio. En un escenario de desaceleración inflacionaria y estabilidad cambiaria, los bonos a tasa fija aparecen como la opción más favorable.

La agricultura constituye otra de las ideas de inversión con horizonte de mediano plazo. Tras el ajuste posterior al fuerte ciclo alcista entre 2020 y 2022, muchos activos del sector cotizan nuevamente en niveles similares a los de 2021. “Tenemos empresas esenciales para la cadena alimentaria global operando con múltiplos muy bajos”, señala el informe, al remarcar el carácter cíclico del sector.

Fuente: Shutterstock Fotokostic

Por último, el documento propone un rebalanceo global ante los riesgos crecientes del mercado estadounidense y la alta concentración en las principales acciones tecnológicas. Europa Emergente y Emiratos Árabes surgen como alternativas con valuaciones más razonables, fundamentos propios y un flujo creciente de capitales en busca de diversificación.