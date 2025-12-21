El Gobierno de Estados Unidos ha dado luz verde a un ambicioso proyecto que tiene como finalidad rediseñar todos los billetes de dólar y reforzar las medidas de seguridad para prevenir la falsificación. Este esfuerzo es crucial para salvaguardar la integridad de la moneda más utilizada a nivel global.

La implementación de esta medida se llevará a cabo de manera gradual y abarcará todas las denominaciones, desde los 5 hasta los 100 dólares. Se ha comunicado que los nuevos billetes incorporarán características tecnológicas avanzadas, asegurando que los ejemplares actuales mantengan su validez legal y no requieran un reemplazo inmediato.

La iniciativa, que será liderada por el Departamento del Tesoro y el Buró de Grabado e Impresión (BEP), se desarrollará a lo largo de la próxima década. Su propósito es preservar la confianza del público en el sistema monetario estadounidense.

El Gobierno sustituirá todos los billetes en circulación

El plan de rediseño contempla una secuencia programada que se implementará entre 2026 y 2034. Los nuevos diseños incorporarán tintas de seguridad avanzadas, relieves táctiles, microimpresiones y patrones de color que resultan difíciles de replicar con tecnología digital.

Golpe al dólar: el Gobierno confirma una modificación total y estos ya no serán aceptados en ninguna tienda

Las fechas programadas para la introducción de cada nueva denominación son las siguientes:

Billete de 10 dólares: año 2026 Billete de 50 dólares: año 2028 Billete de 20 dólares: año 2030 Billete de 5 dólares: año 2032 Billete de 100 dólares: año 2034

A pesar de estas modificaciones, todos los billetes actualmente en circulación seguirán siendo moneda de curso legal. Esto implica que no será necesario canjearlos ni reemplazarlos; coexistirán con las nuevas versiones mientras se mantengan en condiciones adecuadas.

Nuevas medidas de seguridad para los billetes

Tinta que cambia de color al mover el billete.

Relieves táctiles para personas con discapacidad visual.

Marca de agua mejorada e integrada al papel. Microimpresiones de alta precisión.

Hilo de seguridad tridimensional.

Cinta de seguridad con efectos ópticos dinámicos.

Colores distintivos según la denominación.

Papel más resistente y duradero.

Elementos ocultos visibles solo con equipos especializados.

Cuáles son los billetes que dejarán de ser aceptados en comercios

El Buró de Grabado e Impresión ha reiterado las normativas que regulan los billetes mutilados o deteriorados, en el marco del rediseño de los dólares.

Se consideran “mutilados” aquellos billetes que han perdido parte de su superficie original debido a fuego, agua, productos químicos o un deterioro físico severo.

Estos billetes no son aceptados en tiendas ni bancos comerciales, dado que su estado dificulta la verificación de su autenticidad y valor nominal. No obstante, el BEP proporciona un servicio gratuito de evaluación y reemplazo para aquellos que posean dólares dañados.

Si se puede identificar más del 50% del billete y se demuestra que el resto ha sido destruido, el organismo reembolsa el valor total del ejemplar.