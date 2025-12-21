Dirigió investigaciones sobre desarrollo económico, el Mercosur, estrategias empresariales, innovación tecnológica y sectores clave como la industria textil y la automotriz. Es autor de 24 libros y de más de cien artículos.

Fue profesor titular en la UBA y en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, director de la CEPAL en la Argentina, presidente del IDES y profesor visitante en la Universidad de Oxford. Sostiene que “Argentina necesita un shock de inversiones brutal”.

Recientemente lanzó el Centro Digital Bernardo Kosacoff, que reúne toda su obra y permite interactuar con Beni, un asistente de inteligencia artificial entrenado para interpretar y explicar su pensamiento.