Gambito de Dama, el estreno de Netflix más visto: de qué se trata la miniserie y quién es la actriz argentina Anya Taylor-Joy

Teniendo en cuenta la gran cantidad de estrenos, talento y dinero que invierte, no es extraño que una producción de Netflix consiga una buena devolución por parte de los críticos especializados, pero lo que no es nada fácil es encontrar alguna que obtenga una puntuación perfecta en Rotten Tomatoes, el sitio de referencia más importante que releva las calificaciones de los periodistas de diferentes medios.

Algo que sí consiguió Gambito de dama. Con 56 reseñas a la fecha, la miniserie obtuvo una impresionante calificación de 100% Certified Fresh, mientras que el público está igualmente enamorado de la historia, ya que le otorga un 96% (602 votantes).

La serie del momento en la plataforma de streaming ya es un éxito global y se encuentra en el primer lugar de las más vistas en la Argentina.

Drama de época ambientado en los '60 y basado en la novela de Walter Tevis de 1983 del mismo nombre, cuenta las aventuras y desventuras de Elizabeth Harmon, Beth, una niña huérfana prodigio que se convierte en una estrella global del ajedrez en tiempos en que los mundiales de este deporte se transmitían por televisión y atraían la atención de propios y extraños.

Sin embargo, la serie de Netflix no sólo está inspirada en el texto de Tevis. Sus creadores también investigaron la vida real del gran y muy mediático ajedrecista, el estadounidense Bobby Fischer. Su historia fue llevada a la pantalla en la película El caso Fischer (2014), protagonizada por Tobey Maguire (Spider-Man) y de esta también tomaron algunos elmentos para armar la vida y logros de Beth Harmon.

Tal y como explicó el guionista y director de Gambito de Dama, Scott Frank, en una entrevista con Entertaintment Weekly que relevaron en el sitio Cultura Ocio: "Había visto El caso Fischer, la película de Ed Zewick, y eso me hizo darme cuenta que no tenía que mostrar el tablero demasiado. Gran parte de la película se centró en los rostros de Liev Schreiber y Tobey Maguire, que es todo lo que necesitas saber", expresó en alusión a cómo gran parte de la carga dramática de la serie se sustenta en la actuación de Anya Taylor-Joy.

Su genial protagonista de 24 años y clave en este suceso, nació en Miami, vivió en Buenos Aires hasta los seis años y se crió en Londres. Pero su relación con nuestro país es muy fuerte, al punto que dice que se siente más argentina que otra cosa y que todo su éxito se lo debe a esa sensación.

"Vengo de muchos lugares diferentes, pero creo que mi calidad y actitud ante la vida es argentina. Me siento muy orgullosa de venir de Argentina", indicó a Netflix. Hace poco en una entrevista reveló que la película nacional que más le gusta es "Un novio para mi mujer" de Juan Taratuto, con Adrian Suar, Valeria Bertucelli y Gabriel Goity.

Tan argentina como la SUBE y experta en "morfarse" libros. ANYA TAYLOR-JOY (@anyataylorjoy) nos cuenta cómo fue hacer Gambito de dama y lo que más extraña de Argentina ������ pic.twitter.com/WOQ6dQzhhi — CheNetflix (@CheNetflix) October 28, 2020

Un museo virtual

Otro de los ingredientes por los que se destaca Gambito de Dama es por su increíble vestuario de época. En consecuencia y aprovechando los halagos que también recibe The Crown en este mismo aspecto, Netflix creó un museo virtual para la exposición "The Queen and the Crown".

Se trata de una colaboración de la plataforma con el Museo de Brooklyn, y está liderada por Matthew Yokobosky, curador principal de moda y cultura material del Museo, la cual permite disfrutar y apreciar de manera virtual los diferentes vestidos y prendas utilizados en ambas producciones.

Con imágenes de 360 grados, interactivas y renderizadas digitalmente de los trajes de las dos series, además de piezas de colección del museo seleccionados específicamente para ello, todo se encuentra ambientado dentro de una representación de la imponente Corte de Bellas Artes del Museo.

Las obras de la colección del museo incluyen: un ejemplo del antiguo juego de mesa egipcio senet, Boys on Checker Floor Far Rockaway, NY, del fotógrafo estadounidense Arthur Tress (1973) y Koh-i-noor (2005) del artista británico guyanés Hew Locke y un retrato de la Reina Isabel II elaborado con cientos de juguetes.

Además se puede ver un panel virtual sobre las creaciones para los dos programas, moderado por la diseñadora de vestuario ganadora del Oscar, Ruth E. Carter