Ratched, la serie de terror más vista en Netflix: por qué y de qué se trata la historia real de la película Atrapado sin salida

La serie de drama y terror Ratched es una de las más vistas de Netflix. También es la primera que convirtió a la enfermera Mildred Ratched, protagonista de Atrapado sin salida, en la protagonista de su propia historia.

Originalmente, este personaje de ficción fue creado por el escritor Ken Kesey en su novela 'One Flew Over the Cuckoo's Nest' y llevado al cine por Milos Forman en Atrapado sin salida. Protagonizada por Jack Nicholson, la película arrasó con los premios Oscar de 1975 (Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, Mejor Actor y Mejor Actriz). Allí, como en el libro, la cruel enfermera Mildred Ratched es la principal antagonista de la historia.

Ahora, luego de años de ser recordada como una de las más grandes villanas de la historia del cine, Ratched es protagonista de su propia serie. Se trata de una precuela de la historia original, centrada en la llegada de la enfermera a un importante hospital psiquiátrico de California en el que se están desarrollando nuevos y controversiales experimentos sobre la mente humana luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial.

La figura de Ratched es aún más inquietante que otros personajes ficcionales por un motivo crucial: está inspirado en una mujer de carne y hueso. La novela de Ken Kesey está basada en gran medida en sus vivencias como voluntario en los experimentos con drogas psicotrópicas llevados adelante a comienzos de los años ’50 por el gobierno estadounidense en la ciudad californiana de Menlo Park. En ese contexto, a través del personaje de Ratched, Kesey recuerda a una enfermera que participaba de esos ensayos era “sobrenaturalmente aterradora”.

Interpretada por la actriz Sarah Paulson, reconocida por sus papeles en las temporadas de American Horror Story, Ratched no es un éxito únicamente por lo que toma de Atrapado sin salida; sino que es un acercamiento íntimo a la mujer detrás de la cruel enfermera y a la transformación que la llevaría, años después, a convertirse en un instrumento del mal.

Asimismo, logra recrear a la perfección la época de la posguerra en los Estados Unidos. Las costumbres, los diálogos, el mobiliario, los automóviles y la vestimenta de sus protagonistas nos invitan a un viaje espaciotemporal en el que cada escena fue cuidada al detalle. Por todos estos motivos, esta serie es uno de los últimos grandes éxitos de Netflix.

