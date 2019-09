El Castillo Guerrero de Domselaar está en venta: cómo es y cuánto cuesta

"Ideal para desarrollo comercial, hotel boutique, club de polo y loteo privado", describe el anuncio que pasaría desapercibido si no fuera porque lo que está a la venta es el Castillo Guerrero de Domselaar, un palacio que data del 1880 y construido en honor a Felicitas Guerrero, protagonista de una trágica historia de amor. Hasta hace unos años, Josefina, su sobrina nieta custodiaba la mansión y no se cansaba de hacer tours y recrear la historia, además de alquilarla para set de película: allí se filmó El cuento de las comadrejas y Crónica de una fuga, entre otras. Pero cuando falleció el año pasado, la familia decidió poner el castillo a la venta por U$S 3.700.000.



"El casco de esta hermosa Estancia, que se ubica sobre una parcela de 17 hectáreas, es una antigua e imponente construcción de 4 plantas, un sótano elevado, planta baja, y dos pisos, que data alrededor de 1880, construido por un arquitecto Francés, sobre la base de un estilo colonial americano, de acuerdo a las normas y sistemas constructivos de la época. Su proyecto original, el que se mantiene intacto hasta el presente, fue realizado por encargo de la familia Guerrero y según sus gustos arquitectónicos", explica el aviso publicado en Mercado Libre. Según informó BAE, la inmobiliaria Remax tiene exclusividad y ya tiene cuatro interesados.



La superficie cubierta y semicubierta es de unos 1.600 m2, con imponentes entradas, galerías circundantes en dirección a los 4 puntos cardinales y con vistas a los espacios abiertos de un parque con centenaria arboleda que rodea el majestuoso casco. Posee un total de 28 ambientes en sus 4 plantas, que se repiten, y las dimensiones de cada uno de estos, media los 55 m2.

La mujer más bella de la república

Felicitas Guerrero fue una joven muy bella y de la alta alcurnia porteña que fue casada a sus 14 años con Martín Gregorio de Alzaga, de 53 años, uno de los hombres más ricos del país. Tuvo dos hijos peor ambos murieron por la epidemis de la fiebre amarilla y quedó viuda a los 26 años, heredando toda la riqueza de su esposo.

Su belleza y su fortuna, la hacían codiciada por muchos pretendientes, entre los que estaba Enrique Ocampo, quien obsesionado con ella, todos los días le escribía una carta de amor. Pero Felicitas estaba enoamorada de Manuel Saénz Valiente, un terrateniente adinerado, con quien decidieron comprometerse. El 30 de enero de 1872 Ocampo fue a visitarla a su casa de Barracas, le pidió hablar a solas y, cuando se enteró que no era correspondido, la mató de un tiro.

Sus padres construyeron en su honor la iglesia Santa Felicitas, con un museo y una escultura y luego el Castillo Guerrero en Domselaar.