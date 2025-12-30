Como CEO de Smiles, mi misión es poder brindarles a los argentinos el mejor aliado para que puedan alcanzar su próximo viaje de la manera más fácil, simple y organizada en el tiempo. Este año, notamos un cambio en el comportamiento de los viajeros y, a diferencia de otros momentos, hoy la planificación a largo plazo se consolida como la nueva tendencia. Por tal motivo, como siempre nos adaptamos a los cambios del contexto, buscamos ofrecerles a nuestros clientes las mejores soluciones para que puedan alcanzar su próximo viaje.

Estoy convencido que viajar nos transforma. Nos permite expandir nuestras fronteras personales, desarrollar nuestra empatía y tolerancia, consolidando nuestra mirada de unidad entre culturas, con un sinfín de beneficios para nuestra salud mental y física.

Con la llegada de Smiles a Argentina, generamos una verdadera revolución y democratización en la manera en que la gente puede planificar su próximo viaje. Venimos a patear el tablero para darles a los argentinos un ecosistema de posibilidades que antes no existía para que puedan organizar su próximo viaje a la medida de su economía.

Todo cambio de hábito de consumo exige de un aprendizaje, constancia y entendimiento. Por eso, queremos seguir educando a las personas para modificar su forma de planificar su viaje a través millas, viviendo un estilo de vida “en modo viaje”, porque en Smiles el viaje comienza desde el primer acúmulo de millas.

El funcionamiento del programa es el siguiente: los clientes se registran a Smiles a través de su sitio web de manera gratuita con su DNI y empiezan a acumular millas para ser canjeadas por pasajes. El cambio de paradigma que estamos llevando a cabo, es que les ofrecemos a nuestros clientes un ecosistema de productos para que durante cada mes, puedan experimentar la sensación de bienestar de que están más cerca de poder regalarse ese viaje soñado, sin afectar su economía. Ese es nuestro principal diferencial, poder abonar el viaje mes a mes a la medida de cada economía personal y poder organizarse de manera cómoda, simple y fácil a largo plazo.

Gracias a nuestro principal producto Viaje Fácil, los viajeros pueden reservar sus pasajes con hasta 11 meses de anticipación, congelar el valor del ticket y pagarlo hasta 60 días antes de viajar solo con millas o con millas y pesos o dólares, sin la necesidad de contar con las millas necesarias o el dinero para realizar el canje al momento de realizar la compra. Solo se abona el costo del servicio y tasas e impuestos correspondiente al ticket aéreo.

Como principal beneficio, los clientes pueden construir a medida el plan de pago de sus tickets aéreos con casi un año de anticipación. Además, en caso de cancelar el viaje solo se pierde el costo del servicio ya que las tasas e impuestos son devueltas a la tarjeta de crédito, débito o dinero en cuenta con la que se abonó el pasaje.

Por otra parte, entre las opciones para diseñar a medida sus cuotas, Smiles brinda un ecosistema de posibilidades que incluyen: club mensual para acumular millas (Club Smiles), compra de millas, acumulación en bancos y tarjetas de crédito y transferencia de millas entre clientes.

Todos los productos, diseñados y adaptados 100% al mercado argentino.

Finalizando un nuevo año, sigo convencido aún más de la revolución social que Smiles está generando para que cada vez más argentinos puedan planificar su próximo viaje. Este cambio los vemos reflejado en nuestra base activa del 30% de clientes, en los que 8 de cada 10 eligen pagar sus pasajes con millas, a través de nuestras alianzas incluyendo los 14 bancos asociados y las más de 50 aerolíneas que vuelan a más de 1200 destinos en todo el mundo.

¡Por un nuevo año con más viajes y experiencias enriquecedoras!