La cotización deldólar este lunes, 29 de diciembre de 2025 llegó a 3742.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de 1,3%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.36%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.61%.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con una notable disminución en la mayoría de los días. Sin embargo, se registraron dos días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. A pesar de estos incrementos, la estabilidad fue mínima, lo que indica un contexto de incertidumbre económica.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 11.53%, superando la volatilidad anual del 9.99%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 374,247 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 748,494 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,871,235 pesos.