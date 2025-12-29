Cambió el mapa de la riqueza: quiénes son los multimillonarios que más dinero sumaron en 2025.

El dólar es el refugio tradicionalmente más elegido por los ahorristas argentinos y este fue un año electoral, que suelen ser de fuerte dolarización. Llegó diciembre y es el momento de los balances. Cómo les fue al que compró divisas a principio de año, ¿ganó o perdió?

No se puede dejar de mencionar que el dólar mostró una fuerte volatilidad a lo largo de este año. Las elecciones le inyectaron una fuerte presión alcista a partir de julio, que se acentuó en septiembre, con los comicios en la Provincia de Buenos Aires, y en octubre, con los nacionales.