Así como la inteligencia artificial desafía a numerosos oficios y actividades a reinventarse, una economía abierta y competitiva produce el mismo efecto en el aparato productivo de un país .

En el caso de la Argentina, que durante décadas eligió cerrar sus fronteras para protegerse, es evidente que habrá que transitar una reconfiguración. Porque darle la espalda a bienes de mayor tecnología y menor costo es una estrategia defensiva que no dura para siempre. Si a eso se le suma un período de atraso cambiario, la combinación es imbatible. La cantidad de argentinos que eligen viajar a Chile o Estados Unidos (por mencionar solo destinos populares) para traer notebooks, celulares, ropa y hasta comida conforman un ejemplo elocuente.

La apertura comercial ha sido presentada, en general, como una encerrona para la industria. Pero como se ha visto en el pasado y también en años recientes, una ventaja arancelaria no es una amenaza por si sola. En los 80, fue la denominada tablita de Martínez de Hoz la que se hizo sentir para facilitar el ingreso de importaciones, así como la convertibilidad en los ’90. Hoy el fenómeno se repite, con un factor más serio en el medio: China se volvió un competidor feroz no solo para la Argentina sino para el mundo. Sus fábricas producen más de 30% de los bienes manufacturados que se consumen a nivel global.

El debate local no termina acá. Al impacto de la apertura sobre el sector fabril, se argumenta que el país se rinde a la dominancia de sectores como el agro, la energía y la minería, cuyo crecimiento traerá como consecuencia una reprimarización de la economía.

En este punto vale retroceder al ejemplo de la IA. Ya sabemos que el progreso tecnológico genera cambios, y que esos cambios dejan ganadores y perdedores. Buena parte del tejido fabril argentino nutre la cadena de valor de la industria automotriz. Y si bien es un sector integrado por empresas eficientes que han invertido lo necesario, se están quedando atrás frente al avance de la tecnología de los motores híbridos y eléctricos. Las grandes automotrices y sus autopartistas hoy se debaten sobre qué rumbo tomar ante la implacable competencia de los autos asiáticos.

La Argentina no está condenada a ser un país que exporte materias primas. Días atrás el gobierno de Santa Fe y la petrolera PAE lograron interesar a más de 200 pymes en las oportunidades que ofrece Vaca Muerta a los proveedores locales. No son pocas, ya que el sendero que aún tiene por recorrer el sector de oil&gas es largo, al punto de que puede duplicar su escala actual. Algo similar puede suceder con la minería y lo mismo con el agro, que de la mano de drones, agrotecnología e inteligencia artificial va camino a una nueva revolución tecnológica.

La macro tiene que aportar estabilidad, reglas claras y costos decrecientes. Eso no está en discusión. Pero las oportunidades hay que ir a buscarlas. Los consumidores argentinos ya no quieren pagar precios del pasado.