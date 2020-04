Cómo usan el tiempo de la cuarentena los argentinos: gastan o invierten el tiempo en casa

A pocos días de que se cumpla un mes desde que comenzó en el país la cuarentena obligatoria por el coronavirus , una encuesta online reveló "en qué gasta el tiempo en casa el argentino", con especial foco en su consumo de entretenimiento y redes sociales. Fue realizada por el Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales (INSOD) de Fundación UADE entre el viernes 3 y el lunes 6 de abril de 2020, e indagó sobre las actividades y consumos culturales de los porteños y bonaerenses en sus hogares desde la implementación del aislamiento obligatorio decretado a nivel nacional a causa de la pandemia del Covid-19

En qué se gasta el tiempo en casa, preferencias a la hora del entretenimiento y las redes sociales son alguno de los resultados que arrojó esta encuesta que alcanzó un total de 1450 respuestas y estuvo principalmente enfocada en ciudadanos de nivel socioeconómico medio y medio-alto, con un promedio de edad de 29 años y que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

En primer lugar, la encuesta indagó sobre las actividades realizadas más frecuentemente por los argentinos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado a nivel nacional. Tratándose de una muestra cuyo promedio de edad fue de 29 años (frente a los 32 años promedio de la población nacional según el INDEC) de nivel socioeconómico medio y medio alto, más de la mitad de los participantes (56%) mencionó la realización de tareas relacionadas al ámbito laboral o educativo como una de sus principales actividades.

En lo que respecta exclusivamente a actividades de ocio y entretenimiento, la mayor parte de mencionó entre sus principales actividades la navegación en redes sociales (con 37% de evocaciones), la visualización de series y películas (31%) y la realización de actividades del hogar (26%).

Otras actividades también mencionadas por parte importante de los encuestados fueron: chatear y realizar videollamadas con familiares y amigos (13%), dormir (12%), compartir actividades familiares (como juegos de mesa, rompecabezas, juegos de cartas, charlas con pareja o la familia, etc.) (10%), leer noticias online (7%), leer libros o revistas (6%), realizar actividades artísticas (pintar, dibujar, tocar instrumentos musicales, cantar, etc.) (6%), y ver la televisión (5%).

Al consultar sobre el nivel de aburrimiento general, en una escala del 1 al 10, donde 1 significa extremadamente aburrido y 10 bastante entretenido, el promedio de las respuestas fue de 7 puntos. Esto evidencia que, en promedio, los encuestados afirman haber transitado estos días parcialmente entretenidos.

En segundo lugar, se profundizó sobre las fuentes de información a las que están acudiendo los argentinos durante este período. Casi la mitad de los encuestados (44%) afirmó que la televisión era el medio al que estaba acudiendo con mayor frecuencia para informarse. En la misma proporción, se señaló a los medios digitales como la principal fuente de información. Específicamente, el 24% señala que utiliza diarios y páginas web online con mayor frecuencia, mientras que el 20% prefiere informarse mediante redes sociales.

En cuanto a las redes sociales más utilizadas por la población durante este período, las tendencias también son claras. Seis de cada 10 encuestados que dicen utilizar redes sociales con frecuencia (60%) afirma utilizar Instagram en mayor medida que otras plataformas. Por su parte, dos de cada 10 (18%) señalan que Twitter es su red social de uso más frecuente. Le sigue Facebook, mencionada como su principal opción por el 8% de los respondientes. Cabe destacar que el 11% del total declaró no utilizar redes sociales con frecuencia.

