Klarna, uno de los bancos digitales más importantes de Europa, está sondeando al mercado argentino para poder venir a competir acá. Su modelo de negocio es ofrecer cuotas sin interés para así hacerse de una base de clientes fieles.

La sueca Klarna ofrece soluciones de pago para 111 millones de consumidores en 850.000 comercios de 26 países. Proporciona pagos directos, opciones de pago después de la entrega y pagos a plazos.

Pagos

La experiencia de compra sin complicaciones con un solo clic permite a los consumidores pagar en el momento y de la forma que prefieran.

En 2014, cuando la empresa adquirió Sofort, se constituyó el Grupo Klarna. Klarna cuenta con el apoyo de inversores como Visa, Sequoia Capital, Bestseller, Permira y Atomico.

Afterpay

Otra entidad que quiere venir, y para competir eventualmente con Klarna, es Afterpay, que maneja el concepto BNPL (Buy Now, Pay Later o “Compra Ahora, Paga Después”).

Es una modalidad de financiación a corto plazo que permite a los consumidores comprar productos o servicios al instante y pagar el total en cuotas, a menudo sin intereses si se cumplen los plazos.

Funciona como alternativa a las tarjetas de crédito y muy popular en e-commerce, dividiendo el pago en 4 o más pagos sin necesidad de tarjeta, pero implicando riesgos de sobreendeudamiento.

Nuevo nombre

Block (anteriormente Square, dueña de la empresa) ha cambiado el nombre de Afterpay a Cash App Afterpay , integrando BNPL directamente en Cash App. Esta medida permite a los 57 millones de usuarios mensuales de Cash App acceder a productos con pago a plazos al comprar en comercios asociados.

La integración fortalece la visión de Block de Cash App como una plataforma financiera todo en uno que combina banca, pagos, inversiones y ahora BNPL para impulsar un compromiso más profundo con los consumidores y los comerciantes.