La ubicación geográfica de las Islas Canarias ha generado una inesperada polémica tras un debate viral en redes sociales. Aunque comúnmente se sitúan en África por su proximidad al continente, algunos expertos insisten en que su origen geológico y su contexto político justifican otra interpretación.

A raíz de un hilo de X (antes Twitter), en el que se afirmaba que las Canarias no pertenecen geográficamente a África, el debate escaló rápidamente hasta involucrar a científicos y medios nacionales. Entre ellos, el geólogo español Antonio Aretxabala, que ha respaldado la afirmación desde una perspectiva técnica.

Las Islas Canarias no están en África: la ciencia desmiente la polémica viral de Twitter (foto: archivo).

El argumento geológico: una cuestión de placas tectónicas

Aretxabala, profesor de Geodinámica en la Universidad de Navarra, explicó que las Islas Canarias se formaron por procesos volcánicos relacionados con el punto caliente de la Placa Africana, pero aclaró que “no forman parte de la plataforma continental africana”. Esto significa que, aunque se encuentran físicamente próximas al continente, su origen geológico es independiente.

En una publicación académica citada por El Español, el experto señala que “las islas están situadas sobre una llanura oceánica, no sobre una plataforma continental como lo están otras regiones del norte de África”.

Según esta visión, su ubicación real está en el borde de la Placa Africana, pero no sobre su base continental, lo que refuerza la idea de que las Canarias se desarrollaron como archipiélago autónomo sobre un fondo oceánico profundo.

Geografía física versus geografía política

A pesar del respaldo científico a la tesis de Aretxabala, otros expertos y organismos insisten en que desde el punto de vista geográfico convencional, las Islas Canarias se ubican en África. Así lo indican instituciones como el Instituto Geográfico Nacional, que las sitúa al noroeste del continente africano, frente a las costas del Sáhara Occidental.

No obstante, el enfoque del geólogo español se basa en criterios científicos más específicos, relacionados con la tectónica de placas y el relieve submarino. Estos factores no siempre coinciden con las divisiones geopolíticas o administrativas. Por ejemplo, las Azores o Islandia tampoco se encuentran completamente en Europa en términos tectónicos, pero sí se consideran europeas en términos culturales y políticos.

Esta diferencia entre geografía física y geografía política es crucial para comprender el fondo del debate. Mientras que las divisiones cartográficas adoptan convenciones históricas, la geología ofrece una lectura más precisa del terreno y sus orígenes.

Un debate viral que reaviva el interés por el origen de las islas

El hilo original, que afirmaba que Canarias no está en África, provocó miles de respuestas, memes y discusiones entre usuarios que mezclaban datos, opiniones y confusiones. Lo que parecía una broma derivó en un debate geográfico legítimo que alcanzó medios y expertos.

Las Islas Canarias no están en África: la ciencia desmiente la polémica viral de Twitter (foto: archivo).

Desde la comunidad científica, se valoró positivamente que este tipo de discusiones generen interés por cuestiones fundamentales como la formación de las islas, su historia geológica y su identidad territorial. Antonio Aretxabala concluye que “el archipiélago tiene un valor singular por ser volcánico, oceánico y sin conexión directa con ningún continente”.

Aunque las Islas Canarias pertenecen administrativamente a España y se ubican al oeste del continente africano, desde el punto de vista geológico no comparten la base estructural continental africana. La ciencia, una vez más, ofrece matices que enriquecen y, en ocasiones, cuestionan las convenciones que se dan por sentadas.