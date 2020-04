Coronavirus: cómo ordenar y organizar la casa en cuarentena paso a paso

Una de las alternativas que tenemos para utilizar el tiempo libre que tenemos en casa mientras dure la cuarentena total y obligatoria (hasta el 13 de abril) es ordenar y organizar cada espacio de nuestro hogar.

Brenda Haines, la pionera argentina al frente de @tuespacioorganizado -una cuenta de Instagram que supera los 268.000 seguidores- y autora del libro 'Tu espacio organizado Enamorate de tu casa. Enamorate de tu vida' (Planeta), compartió con Clase Ejecutiva una serie de consejos para empezar a organizar la casa que nada tienen que envidiarle a Marie Kondo, la gurú mundial del tidying up.

Qué necesito para empezar a ordenar mi casa

En primer lugar, Haines sugiere tres cosas:

1. Dos paquetes de bolsas de consorcio: negras para basura y verdes para donar. La bolsa de consorcio en mano, ¡motiva!

2. Liberar el piso, sillas y mesadas de objetos en tránsito. Es decir, todas esas cosas sueltas que tenemos dando vuelta por la casa. Ropa, bolsa y bolsita: cosas que tenemos que devolver, llevar a arreglar, guardar, etcétera y todo eso que sacamos y no volvimos a guardar.

3. Empezar a organizar un espacio por día y no pasar a otro hasta terminarlo: no vale ordenar un ambiente llevando a otro lo que sacamos de este, excepto que corresponda a otro ambiente.

Por dónde empiezo a ordenar mi casa

De todos los espacios que hay en casa, la experta del orden sugiere arrancar por el placard y del siguiente modo:

1. Espacios superiores e inferiores, donde vamos acumulando todo aquello que no sabemos dónde guardar (ya que nunca le asignamos un espacio) y cosas en desuso

2. Barral, donde colgamos todo aquello que no se puede doblar

3. Estantes

4. Cajones, donde solemos guardar ropa interior, medias y pijamas

"Un espacio de la casa nos va llevando a otro, ya que cuando ordenamos y organizamos con criterio y sentido común, guardando cada cosa en el espacio en que se usa, y no 'donde entre', todo comienza a encajar y la casa toma otro aire", asegura Haines.

Una vez terminado el placard, dejando de lado todo aquello que ya no usamos o los ítems que conservamos 'por si algún día', sugiere seguir ordenando la cocina y lavadero y por último los baños y el living.

Qué uso para ordenar mi casa

En épocas de cuarentena, donde no podemos salir de nuestras casas más que para hacer las compras esenciales, Brenda Haines asegura que para comenzar a organizar un espacio la única condición es tener ganas.

"No hace falta salir a comprar nada. Muchas veces tenemos un montón de cosas en casa para ordenar y en el desorden se pierden o están mal aprovechadas. ¿Cuántas cajas guardamos porque nos parecen lindas sin ningún uso? Ahora pueden servirnos para organizar cajones, artículos de librería o ropa de contratemporada", explica.

De todas maneras, la emprendedora afirma que despejando visualmente espacios abarrotados, mesadas y limpiando/lavando lo que ya tenemos, "estamos haciendo un gran cambio".

A través de su cuenta de Instagram, Haines enseña que "el desorden estresa cuando no tenemos un sistema de guardado y orden general. Una casa 'ordenada a fondo no se desordena fácilmente. ¿A qué me refiero? A qué si cada cosa tiene un lugar de pertenencia definido con criterio, sentido común y fácil acceso, volver cada cosa a su lugar es como guardar un juego en su caja".

Consejos extra para organizar la casa a fondo

Delfina Tillous también comparte tips para organizar espacios, a través de su cuenta @tipsytocs. En estos tiempos de cuarentena obligada en casa, recomienda varias que cosas que se pueden hacer:

Limpiar profundamete el lavarropas

Organizar el sector de la casa que más nos cueste

Revisar los medicamentos y productos de tocador (los que estén vencidos, rotos o en desuso, tirarlos)

Hacer un buen descarte en el placard (por categorías, y sacar lo que no se usa)

Lavar cortinas, alfombras y cubrecamas

Colgar cuadros que están en el piso

Cambiar esas lamparitas quemadas desde hace meses

Un tip práctico que comparte para estos días en casa y para optimizar aún más los espacios es organizar los condimentos que tenemos en la cocina reutilizando frascos de yogur.

"Rotulé cada una de sus tapas, no el vidrio, para que sea más rápido identificarlos dentro del contenedor sin tener que sacar uno por uno para verlo. Coloqué todos dentro de un contenedor con manija que ya tenía en casa hace años para que sea mucho más funcional a la hora de usarlos", recomienda.

El método KonMari

Pero si hay una referente mundial en cuanto a orden se refiere esa es Marie Kondo, quien en 2015 escribió el best seller 'La Magia del Orden' y hasta tiene su propia su propia serie en Netflix.

Quién es Marie Kondo, la gurú del orden que revolucionó Netflix La japonesa es autora de best sellers sobre orden hogareño y estrella en Instagram. Ahora llegó a la plataforma de streaming con su propio reality show donde comparte tips para vivir con menos objetos.

La gurú japonesa que popularizó el conocido método KonMari enseña cómo vivir “sólo con lo esencial, con lo que realmente aporta felicidad” mediante consejos prácticos aplicados en tareas cotidianas. Los pasos básicos de su método son:

Sacar todos los objetos de los cajones

Apilarlos

Preguntarse, uno por uno, si esa prenda o artículo nos ayuda a ser más felices y si le seguimos dando uso.

Si no es así, hay que desecharlos para lograr un orden liberador, porque la acumulación que nos lleva a abarrotar armarios, placares y cajones... nos traba energéticamente.

"Organizar es un acto físico. El trabajo puede dividirse, en términos generales, en dos tipos: decidir si tirar algo o no y decidir dónde ponerlo. Si puedes hacer estas dos cosas, alcanzarás la perfección", asegura Kondo.

4 tips para mantener la casa ordenada incluso después de la cuarentena, por Brenda Haines

1. Los juguetes de los chicos

Ponerlos en cajas transparentes, bolsas herméticas o canastas rotuladas. Esto facilita el guardado e incluso hasta elimina el estrés visual cuando los chicos juegan con todo a la vez, porque cada cosa tiene inmediatamente un lugar adonde volver.

2. El escritorio

Cuando tenemos los papeles organizados en carpetas foliadas o transparentes rotuladas, así como los cajones con separadores, sucede lo mismo que en el punto anterior.

3. Cocina y lavadero

Cuando vamos al súper y reponemos, tanto despensa como insumos de uso diario, los frascos y canastos rotulados son una forma fácil y económica (porque separamos lo abierto de lo cerrado), de orden, consumo consciente y organización.

4. Heladera

Aprovechar los organizadores de la heladera para agrupar por categorías. Así nada se vence y están los alimentos de una misma especie juntos.