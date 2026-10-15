MATEAR 2026, la feria para los fanáticos y amantes del mate , regresa este fin de semana a La Rural de Buenos Aires.

Se realizará este sábado 17 y domingo 18 de octubre , con 77 marcas de yerba mate , degustaciones, charlas y experiencias dedicadas a uno de los hábitos más arraigados de los argentinos.

La Rural S.A. y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) organizan en conjunto el evento, que reunirá a productores, marcas y público general en el Pabellón Ocre del Predio Ferial de Buenos Aires.

Cuándo y dónde es MATEAR 2026

La feria abrirá sus puertas el sábado 17 y domingo 18 de octubre, de 12 a 20 h. El público podrá acceder al Pabellón Ocre por el ingreso peatonal de Plaza Italia.

Quienes lleguen en auto cuentan con el estacionamiento subterráneo del predio, que tiene capacidad para 1000 vehículos.

Feria Matear, en La Rural Prensa La Rural

Cómo comprar entradas para MATEAR 2026

La Rural vende las entradas a través de su sitio, laruralticket.com.ar, a un valor de $ 10.000 por día.

Los jubilados acceden a un descuento del 50%, mientras que las familias pueden aprovechar las ventajas de un pack familiar.

Qué habrá en la feria del mate

La programación propone recorrer la tradición matera desde nuevas perspectivas a través de charlas, degustaciones y experiencias para todo público.

Según los organizadores, las actividades abordarán “cómo reconocer sus sabores, qué dice la ciencia sobre sus efectos” y cuáles son sus rituales. Además, la agenda incluirá contenidos sobre la innovación y el futuro de la industria yerbatera.

La feria sumará exposiciones y actividades culturales, gastronómicas e interactivas. Entre las marcas que dirán presente se encuentran:

Atiguá

Amate toda la vida yerbas

Aquella Mula Plateada

Aguantadora

Arandu Sabores

Alma Guaraní

Aroma de Campo

Atardecer

Buen Día

Buenas y Santas

Cachamai

Clareando

Cbse

Cruz de Malta

Campeona

Don Arregui

Don Bosco

Don Omar

Emuná

Encanto

Emperatriz del Monte

Establecimiento Las Marías

Familia Zaragoza

Federal

Guapa

1810

Fidel Foods

Flor de Jardín

Fronteras

Gurisa

Grapia Milenaria

Hierbas del Oasis

Hija de la Selva

I Love Mate

Indumar

Irupé Sabores y demás Yerbas

Kalena

Kalmateh

La Cumbrecita

La Maga Blends

La Soberana

La Reina de Misiones

Lapacho Rosa

La Buena

León

Más Sabor

Mate Amos

Mathienzo

Mateando

Natura

Nobleza Gaucha

Ninusha’s Tea

Orígena

Origen – Grito Sagrado

Patagonia Finest Tea & Mate

Pesada Herencia

Playadito

Piporé

Principios

Pura

Progreso

Productos de la Chacra

Picada Vieja

Romance

Siempre Elisa

Sol y Lluvia

Suria

Salto Bielakowicz

Saltos del Moconá

Sean Eternos

Susurro Nativo

Titrayju

Tucanguá

Tamanduá

Tyga

Togue

Verdeflor

Verdena

Yerbal Viejo

Zapecá

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El regreso de MATEAR tras cuatro años

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