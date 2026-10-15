MATEAR 2026, la feria para los fanáticos y amantes del mate, regresa este fin de semana a La Rural de Buenos Aires.
Se realizará este sábado 17 y domingo 18 de octubre, con 77 marcas de yerba mate, degustaciones, charlas y experiencias dedicadas a uno de los hábitos más arraigados de los argentinos.
La Rural S.A. y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) organizan en conjunto el evento, que reunirá a productores, marcas y público general en el Pabellón Ocre del Predio Ferial de Buenos Aires.
Cuándo y dónde es MATEAR 2026
La feria abrirá sus puertas el sábado 17 y domingo 18 de octubre, de 12 a 20 h. El público podrá acceder al Pabellón Ocre por el ingreso peatonal de Plaza Italia.
Quienes lleguen en auto cuentan con el estacionamiento subterráneo del predio, que tiene capacidad para 1000 vehículos.
Cómo comprar entradas para MATEAR 2026
La Rural vende las entradas a través de su sitio, laruralticket.com.ar, a un valor de $ 10.000 por día.
Los jubilados acceden a un descuento del 50%, mientras que las familias pueden aprovechar las ventajas de un pack familiar.
Qué habrá en la feria del mate
La programación propone recorrer la tradición matera desde nuevas perspectivas a través de charlas, degustaciones y experiencias para todo público.
Según los organizadores, las actividades abordarán “cómo reconocer sus sabores, qué dice la ciencia sobre sus efectos” y cuáles son sus rituales. Además, la agenda incluirá contenidos sobre la innovación y el futuro de la industria yerbatera.
La feria sumará exposiciones y actividades culturales, gastronómicas e interactivas. Entre las marcas que dirán presente se encuentran:
- Atiguá
- Amate toda la vida yerbas
- Aquella Mula Plateada
- Aguantadora
- Arandu Sabores
- Alma Guaraní
- Aroma de Campo
- Atardecer
- Buen Día
- Buenas y Santas
- Cachamai
- Clareando
- Cbse
- Cruz de Malta
- Campeona
- Don Arregui
- Don Bosco
- Don Omar
- Emuná
- Encanto
- Emperatriz del Monte
- Establecimiento Las Marías
- Familia Zaragoza
- Federal
- Guapa
- 1810
- Fidel Foods
- Flor de Jardín
- Fronteras
- Gurisa
- Grapia Milenaria
- Hierbas del Oasis
- Hija de la Selva
- I Love Mate
- Indumar
- Irupé Sabores y demás Yerbas
- Kalena
- Kalmateh
- La Cumbrecita
- La Maga Blends
- La Soberana
- La Reina de Misiones
- Lapacho Rosa
- La Buena
- León
- Más Sabor
- Mate Amos
- Mathienzo
- Mateando
- Natura
- Nobleza Gaucha
- Ninusha’s Tea
- Orígena
- Origen – Grito Sagrado
- Patagonia Finest Tea & Mate
- Pesada Herencia
- Playadito
- Piporé
- Principios
- Pura
- Progreso
- Productos de la Chacra
- Picada Vieja
- Romance
- Siempre Elisa
- Sol y Lluvia
- Suria
- Salto Bielakowicz
- Saltos del Moconá
- Sean Eternos
- Susurro Nativo
- Titrayju
- Tucanguá
- Tamanduá
- Tyga
- Togue
- Verdeflor
- Verdena
- Yerbal Viejo
- Zapecá
El regreso de MATEAR tras cuatro años
La expo vuelve al predio después de cuatro años. Para La Rural, su regreso reafirma el valor de “generar espacios que conecten a las industrias con el público” y de dar visibilidad a la producción nacional.
El evento llega en un contexto en el que la yerba mate forma parte de más del 90% de los hogares argentinos, según el dato que aportaron los organizadores, siendo “una costumbre que atraviesa generaciones”.