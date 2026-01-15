En esta noticia País Invitado

La Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se realizará en Madrid, será el escenario en el que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) promoverá los barrios, pueblos mexicanos y productos mexicanos.

En conferencia, Octavio de la Torre Di Stéffano, presidente del organismo empresarial destacó que este año México se convertirá en país socio de la feria de turismo más grande del mundo, que cuenta con la participación de 150 países y más de 250 mil asistentes.

Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servytur. Cortesía Concanaco Servytur

El dirigente del sector consumo aseguró que la Confederación asistirá con recursos propios, mismos que serán manejados con austeridad y transparencia.

En este sentido, añadió que la delegación mexicana estará integrada por 50 empresarios y empresarias que representan a 15 estados de la República.

“Llevamos turismo en términos de restaurantes, agencias, hoteles, pero también llevamos servicios, y también llevamos productos. Llevamos mezcal, llevamos vino, llevamos café, llevamos joyería, artesanías y llevamos, por supuesto, proyectos culturales”, dijo Octavio de la Torre.

“Con la participación de México en Fitur se crea una expectativa de posible inversión, conocimiento y apertura, por eso es importante que todos los productos turísticos sean promovidos en Madrid”, añadió.

Durante el encuentro, que se realizará a partir del 21 de enero, la Concanaco Servytur firmará un acuerdo para la celebración del Congreso Mundial de Turismo Deportivo, una feria turística que tiene como invitado especial a México.

En la edición de este año, México asiste como país Invitado de la Fitur con un mercado fuerte y en crecimiento.

De la Torre Di Stéffano mencionó que entre enero y julio del año pasado, los ingresos por divisas de visitantes alcanzaron u$s 21,682 millones, lo que representa un alza de 6.8% en comparación con el año anterior.

A esto se suma un alza de 7.2% en el total de turistas internacionales, al recibir 27.7 millones de personas.

En todo 2025, estimó el directivo de Concanaco Servytur, el total de visitantes internacionales rebasó 55.8 millones, lo que significa un incremento de 13.5% anual.

Octavio de la Torre Di Stéffano fue reelecto para un nuevo periodo al frente de la Concanaco Servytur, mismo que abarca dos años y que iniciará en marzo próximo cuando el presidente del organismo rinda protesta.

La reelección ocurrió en la 110 Asamblea General Extraordinaria, misma que contó con la participación de casi 96% de las cámaras afiliadas a la confederación.