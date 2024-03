Increíble restaurante peruano en Buenos Aires: sirven platos gigantes para compartir y es súper económico

La Conga es un famoso restaurante ubicado en el corazón de Once, en Buenos Aires. Reconocido por sus porciones gigantes y sus precios más que accesibles, este imperdible bodegón mezcla lo mejor de la gastronomía peruana con la base de la cocina porteña: la abundancia.



Pese a que CABA se pobló de propuestas diferentes, más modernas que priorizan la estética y la calidad minuciosa por encima de la cantidad, todavía hay algunos locales que mantienen la esencia de las generosas porciones. Precisamente, este restó es uno de esos lugares donde todo parece bien casero y artesanal, incluso la atención tiene su toque particular.

¿Cuál es el increíble restaurante peruano que todos eligen por sus precios únicos y sus platos enormes?

La Conga se caracteriza por ser un lugar donde "se come demasiado abundante", pero, además, la gastronomía peruana está muy bien representada. Pese a que la fila suele ser larga, también avanza rápido, porque el local es grande y la atención muy dinámica.

El lugar se presenta como "un viaje directo a Perú", aunque la ubicación real es en la zona de Once, cerca de la Avenida Rivadavia. Vale destacar que no hay reservas y se atiende por orden de llegada con un gesto particular. El meitre sale con un tono de voz elevada y consulta "quién quiere una mesa para (número de comensales disponible)", según se liberen los lugares.

Es importante tener en cuenta que conviene ir en grupo, ya que los platos son muy abundantes y las porciones son para compartir. De esta forma, se pueden degustar varios platos sin que nadie se quede con hambre. En tanto, la variedad de este lugar es otro de los puntos fuertes.

La Conga es un restaurante peruano de porciones abundantes y precios accesibles.

¿Qué comer en el bodegón peruano con las porciones más grandes de Buenos Aires?

La Conga tiene una porción pollo frito que se puede optar por media, ya que es realmente muy abundante y deliciosa. Sale con papas fritas y cuesta $ 8000 en total, pero comen 3 personas. Un punto a tener en cuenta es que los platos son realmente muy grandes.

Como no podía faltar, este lugar ofrece el típico ceviche peruano con leche de tigre, maíz cancha y porciones para compartir. El plato para tres cuesta $ 12.000. También hay chaufa mixto (el típico arroz frito con carne y vegetales).

Otra alternativa es el chicharrón mixto que cuesta $ 13.000, aunque viene explotado de comidas y sabores para degustar entre, al menos, 3 personas.

La atención es por orden de llegada y los puntos fuertes son los arroces y el ceviche con los mariscos.

Por último, para no salir de la línea gastronómica andina, es bueno optar por un postre tres leches o un suspiro limeño, dos sobremesas bien clásicas. Cada uno sale $ 4000 y en caso de que sea tu cumpleaños, los mozos te traen una porción, que incluye un breve show.

De esta forma, este restaurante peruano ofrece una experiencia que te lleva al país inca y a su más ancestral tradición.

¿Dónde queda y qué horarios tiene el bodegón peruano La Conga?

El local permite abonar con todos los medios: efectivo, billeteras vituales, tarjetas de crédito y débito.Vale recordar que no hacen reservas, ya que todo es por orden de llegada.

Ubicación: La Rioja 39, Once, Buenos Aires (a 2 cuadras de Plaza Miserere)

Horarios: jueves a martes de 12:00 a 00:00 horas (el miércoles cerrado)

Contacto: 1561509045.