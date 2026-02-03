El pan de queso en sartén se convirtió en una de las recetas más buscadas para la merienda por su practicidad, pocos ingredientes y rapidez.

Sin necesidad de horno y con una preparación que no lleva más de 10 minutos, esta opción casera es ideal para quienes quieren algo rico, calentito y fácil de hacer en casa.

Perfecto para acompañar el mate, el café o el té, este pan de queso se prepara en una sola sartén y puede adaptarse según el tipo de queso que tengas a mano.

¿Por qué el pan de queso en sartén es tendencia?

En tiempos donde las recetas rápidas ganan protagonismo, el pan de queso en sartén se destaca por varias razones:

No requiere horno

Se hace en menos de 10 minutos

Usa ingredientes básicos

Es ideal para una merienda express

Tiene una textura esponjosa y un sabor intenso

Además, es una alternativa práctica al pan tradicional y una excelente opción para quienes buscan recetas caseras sin complicaciones.

Pan de queso en sartén: la receta ideal para la merienda y en menos de 10 minutos

Ingredientes para el pan de queso en sartén

Para preparar esta receta rápida vas a necesitar:

1 huevo

4 cucharadas de queso rallado (puede ser mozzarella, reggianito o el que tengas)

4 cucharadas de harina común

2 cucharadas de leche

1 cucharadita de polvo de hornear

Sal a gusto

Opcional: manteca o aceite para la sartén.

Cómo hacer pan de queso en sartén paso a paso

En un bowl, batir el huevo junto con la leche y una pizca de sal. Agregar el queso rallado y mezclar bien. Incorporar la harina y el polvo de hornear hasta obtener una mezcla homogénea. Calentar una sartén antiadherente con un poco de manteca o aceite. Volcar la preparación y cocinar a fuego bajo durante 3 a 4 minutos. Dar vuelta con cuidado y cocinar unos minutos más hasta que esté dorado de ambos lados.

En pocos minutos, el pan de queso en sartén estará listo para servir.

Tips para que quede perfecto

Usar fuego bajo para que se cocine bien por dentro

Elegir quesos que fundan bien para una mejor textura

Agregar semillas o hierbas para darle un toque distinto

Consumirlo caliente para disfrutar todo su sabor

Una merienda rápida y casera que nunca falla

El pan de queso en sartén es una de esas recetas que resuelven la merienda en tiempo récord, sin resignar sabor ni calidad. Ideal para improvisar, compartir o simplemente darse un gusto, esta preparación demuestra que con pocos ingredientes se pueden lograr grandes resultados.

Una opción simple, rápida y deliciosa que ya se ganó un lugar entre las recetas favoritas del día a día.