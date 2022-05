Mercados gourmet de Buenos Aires: qué es lo mejor de cada uno, desde Caballito hasta Retiro

¿Acaso te cansaste de escuchar por ahí que "resulta difícil encontrar algo atípico para hacer en la ciudad durante el fin de semana"? O bien que "la movida está siempre en los mismos barrios" Pues ...¡semáforo rojo a las vueltas porteñas sin sentido! ¡Hasta acá llegó esa mala vibra! Insisto: la clave está en la mirada al salir de casa, y por eso desde MALEVA te acercamos una buena excusa para salir a explorar. Te proponemos re-descubrir Buenos Aires a partir de sus mercados gourmet. Aunque ahora son un humilde puñado, prometen ser un ejército. ¿Podrán? ¡Animate a pasar por estos espacios que tienen mucho más que comida para ofrecer! Semáforo verde y arrancamos en 3, 2,..¡1!



1) Mercat de Villa Crespo: foco en el diseño y metros y metros cuadrados gourmet / Thames 747 - Villa Crespo

Es pionero en su especie y con su corta edad de vida (poco más de un año), logró marcar la cancha. ¿Por qué? En primer lugar, debido a que a diferencia de los mercados del Gobierno de la Ciudad a los que veníamos acostumbrados (como el del Mercado de San Nicolás o el de Bondpland, por ejemplo) es muy grande en dimensiones. Aunque no lo creas, acá hay espacio disponible en un tercer piso para tu co-working (ya te lo contamos por acá), y un auditorio en donde se pueden realizar y obviamente asistir a clases de cocina participativas. El dato extra que nadie te contó (aún): aquí solía haber una fábrica de carteras. Ahora lo entendemos todo, pero no por eso podemos dejar de sorprendernos.

Y si tuviera que decir qué es lo que más me gusta a mí de este Mercat, diría sin vueltas que su foco en el diseño. Es que en este sitio hay una disposición de elementos decorativos y una cantidad de intervenciones artísticas tales, que se provoca la sensación de que se está frente a una galería de arte a cielo abierto (y no tanto de paseo por un mercado gastronómico). Cuando ingresás, identificás rápidamente murales, rinconcitos con mucho interiorismo y obviamente stands con terminaciones industriales súper modernas en composé con la puesta en escena que tiñe el mercado. Es una puesta 100% fotografiable, de más está decir. Para los fans de la cocina y de la tecnología gastronómica: os invito a que hagan una recorrida más para prestar atención especialmente al equipamiento de cada puesto. No existen dos locales iguales; pues la premisa aquí es que cada stand tiene un concepto culinario particular y distinto respecto del resto. Por eso, es lindo ver y apreciar cómo cada espacio se halla dotado para elaborar su propuesta. Dicho en criollo: pasen a ver cómo se fabrican los "trdlos" a la europea en Ederly Kustos, o miren de cerca la producción veggie de Let It V.

No, nadie se olvidó de nada: si sos de paladar meloso, pasen una linda tarde con café de especialidad en mano y una porción de cheesecake NY style de frutos rojos de Grano Santo. Si te va lo salado, hacé tu pedido de trenzas ahumadas de formaggio en Remo.

2) Mercat de Caballito: el nuevo motor (con 1200 m2) del barrio de Caballito / Rivadavia 5108 - Tercer piso del Caballito Shopping Center

Para quienes transitamos las calles de Caballito toda la vida, la mera idea de un mercado gourmet del calibre del de Villa Crespo en una tradicional plaza comercial, fue toda una sorpresa y una novedad que nos llenó de curiosidad. El shopping seguirá siendo shopping, pero en su tercer piso hay una caja de Pandora a punto de revelarse: a los metros cuadrados que quizás ya conocías del mall, se le agregaron otros 1200 que no solo tendrán sus puertas abiertas durante el día y la noche, sino que además aspiran a ofrecerle al barrio opciones culinarias alternativas a las que se hallan en los locales que dan a la calle.

Algunas ya las ubicás de tu paso por el Mercat original: el bakery judío Moisha (¡llegaron los pretzels y boios a Caballito!) y Casa del Tafí (en donde podés reencontrarte con el justo sabor del NOA). También verás aquí la segunda sede de Nordica Smørrebrød, ese rincón muy especial dedicado a la cultura culinaria danesa en donde reinan las preparaciones a base de pan de centeno. ¿El dato cultural de color que no puede faltar? "Smørrebrød", en el dialecto oficial de este país europeo, alude a un típico sándwich abierto, sería como un equivalente a lo que acá identificamos como "tostón" o "bruschetta". Un bocado conocido pero bien distinto a la vez que no podemos dejar de probar.

Por otra parte, acá habrá también nuevas improntas para el barrio. Una de ellas, es la cocina con ápices coreanos de Kyopo, llevada adelante por Pablo Park y Pío Yoon. La misma, pese a tener buena presencia en el barrio de Flores, es noticia por estos pagos. Y otra incorporación a la zona está vinculada al café de especialidad. Aunque no lo creas, por las calles del vecindario más céntrico de Buenos Aires, este rubro venía a pedal. Por suerte, llega la expertise de Culto Café al Mercat para revertir la situación.

Ahora, los datos no menores: tanto el Mercat de Caballito como el de Villa Crespo, tienen una filosofía muy marcada sobre el concepto de comprar productos orgánicos. Por eso, en este nuevo espacio habrá disponibles productos para su compra a granel, a cargo Argentbio. Otro fact para considerar asimismo, es que aquí se buscará reducir al máximo la cantidad de plástico desperdiciada: el packaging de cada producto será el mínimo indispensable . Un gran desafío que vale la pena asumir.

3) Mercado Soho: el espíritu de Palermo condensado en un solo lugar / Armenia 1744 - Palermo

Plenísimo Palermo. Cuando camines por las calles de uno de los barrios más extensos de la ciudad, recordá que ahora podés meterte en este recoveco en donde te esperan propuestas de coctelería y street food que resaltan lo mejor de la zona: sus diversas culturas. MALEVA te lo adelanta: el estilo urbano muy marcado de su estructura, con sus detalles artísticos y sus varios jardines colgantes esparcidos por el techo y las paredes, son solo algunos de los aspectos a los cuales prestarle nuestra atención.

Hay algo del Mercado Soho que lo torna particularmente interesante...Acá yacen, bajo la forma de puestos o stands, muchas de las propuestas gourmet que tienen su local a la calle a unos pocos metros de distancia. (Una de ellas es la boulangerie francesa Cocú, y también está aquella otra de baos y elaboraciones de otros continentes amigos con el sello de KOKO). "Ok, ¿y lo especial de este meollo?" Allí voy: imaginate que deseás visitar este barrio en su clímax (léase: un día de fin de semana, cualquiera sea la hora). Cuando intentes ir a las sees centrales y no consigas lugar ni para respirar, tendrás presente que en este refugio encontrarás la misma oferta de calidad, con mayores chances de localizar una silla en donde sentarte a disfrutarla. Esto es como la vida misma... pura estrategia.

Otros sabores que se pueden degustar acá, tienen una pizca asiática en sus entrañas. Takehiro Ohno (seguro te resuena el nombre de este célebre chef y conductor dada su presencia en numerosos ciclos televisivos especializados en la cultura gastronómica nipona y sus tantas adaptaciones), es quien comanda la producción de Oian, un rincón del Mercado Soho dedicado a las tapas vascas. Este sitio va 100% con el concepto del MS, pues ofrece platos sencillos para comer al paso. Por ejemplo, aquí elaboran desde bruschettas de jamón crudo y tortilla (infaltable si hablamos de comida española, obvio), hasta salchicha parrillera pulpo a la gallega y paella. Tampoco faltan ellos, los churros con chocolate que salen como piña en invierno y el resto del año.

Y hablando de culturas gastronómicas interesantes, tené en mente que acá están a tu alcance las propuestas de Abdala (con sus platos con un toque sirio-libanés) y las Sipan (con esencia nikkei). Marchen esos falafel con suspiro limeño para comer en la vereda de la calle Armenia.

4) Mercado de los Carruajes: flamante y colonial gourmet, ideal para el after office. / Av. Leandro N. Alem 852 - Retiro

El barrio de las miles de subidas y bajadas; el de los varios palacetes gubernamentales y culturales de esos cuya existencia desconocías ( y por favor, anotate en tu agenda una vuelta al perro por la Plaza San Martín que nos la vas a agradecer XD ), otra vez es noticia por este concepto gastronómico montado sobre lo que supo ser un espacio de cocheras presidenciales en los siglos anteriores. Recordatorio amigo: nunca olvides apreciar los techos de cada sitio, que siempre prometen revelar mucho de la naturaleza de cada lugar. Aunque parezca estar en una punta de la ciudad, la verdad es que con solo observar un mapa, cualquier turista o habitante de vecindarios aledaños cae en la cuenta de que el Mercado de los Carruajes es más accesible y cerca de lo que se cree (¡esta es una posta que también está cronometrada y chequeada!).

¿Qué esperar de este titán porteño? A diferencia de cada una de las propuestas de los Mercats (que quizás están más vinculadas o asociadas a paseos diurnos y nocturnos de fines de semana), la movida por acá pasa por el after-office semanal, también. En parte eso se debe a que dispone de una linda terraza, en una ubicación rodeada de oficinas. Otro tanto obviamente se debe a su oferta para disfrutar con tragos. Hay cerveza, hay vino, hay vermú y para rato.

Por último, no preguntes por qué, pero no descartaríamos venir acá incluso sin compañía a "hacer home-office" o mismo en un recreo del trabajo. El Mercado de los Carruajes es un sitio fiel al estilo que permea a los mercados europeos: abundan las barras y espacios para sentarse esparcidos en cada una de sus plantas. Mirando la nada, pensando en todo, y gozando de lo lindo.

Es una buena oportunidad para sentirse en una cápsula viajera al menos por un rato en medio de cocinas extranjeras inéditas en la ciudad (como la tradicional churrería española San Ginés). ¿Quieren saber qué más probar acá? ¡Pasen y lean!

Fotos: son todas gentileza de los mercados mencionados.