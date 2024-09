Los síntomas más comunes que indican que le falta magnesio a tu organismo: en qué alimentos podés encontrarlo para recuperarte

La falta de magnesio en el organismo puede provocar una variedad de síntomas que impactan tu bienestar cotidiano. Identificar estos signos es fundamental para abordar y corregir esta deficiencia a través de alimentos.

Conocé cuáles son los síntomas más comunes de su deficiencia y qué alimentos incluir en tu dieta para reponer los niveles de magnesio y potenciar tu salud en general.

¿Cuáles son los síntomas más comunes que indican la falta de magnesio?

La falta de magnesio puede manifestarse a través de diversos síntomas que afectan tu bienestar general, algunos de los cuales pueden ser sutiles o confundirse con otras afecciones.

Un estudio publicado en el Journal of the American Board of Family Medicine descubrió que niveles bajos de magnesio están vinculados a un mayor riesgo de depresión, especialmente en personas menores de 65 años.

Otro síntoma frecuente es la fatiga crónica. La deficiencia de magnesio interfiere con la producción de energía en las células, provocando una sensación constante de cansancio que no se alivia con el descanso. Esta falta de energía puede impactar negativamente en tu productividad y calidad de vida.

La falta de magnesio interfiere con la producción de energía en las células, provocando cansancio constante que no mejora con el descanso. (Foto: Shutterstock)

Además, la deficiencia de magnesio se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves como Alzheimer, diabetes y problemas cardiovasculares, según un estudio en Nutrients.

Los calambres musculares también son comunes en quienes tienen bajos niveles de magnesio. Estos espasmos dolorosos, que a menudo ocurren por la noche, se deben a un desequilibrio en los electrolitos de las células musculares. Mantener niveles adecuados de magnesio es crucial para prevenir estos incómodos calambres.

¿En qué alimentos podés encontrar magnesio?

Para prevenir los síntomas de deficiencia y mejorar tu salud, es importante incluir alimentos ricos en magnesio en tu dieta. Acá te presentamos algunas de las mejores fuentes de este mineral:

Espinacas: una excelente opción para ensaladas y platos variados.

una excelente opción para ensaladas y platos variados. Almendras: ideales para un snack saludable y lleno de magnesio.

ideales para un snack saludable y lleno de magnesio. Palta : un alimento nutritivo que también es rico en magnesio. La palta es un alimento nutritivo que también es una excelente fuente de magnesio. (Foto: Freepik)

: un alimento nutritivo que también es rico en magnesio. Pipas: versátiles y nutritivas, perfectas para agregar a yogures o ensaladas.



versátiles y nutritivas, perfectas para agregar a yogures o ensaladas. Semillas de calabaza: ofrecen una gran cantidad de magnesio y pueden incorporarse fácilmente en tu dieta.

Incluir regularmente estos alimentos en tu dieta puede ayudarte a mantener niveles adecuados de magnesio y reducir el riesgo de experimentar los síntomas asociados con su deficiencia.