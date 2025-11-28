La escena gastronómica de Buenos Aires no para de renovarse, con grandes y esperadas aperturas que dan muchas ganas de conocer.

En los últimos meses, cinco nuevos restaurantes abrieron sus puertas en distintos barrios de Buenos Aires, con propuestas que van desde el regreso de Germán Martitegui con Tegui Barra hasta el primer proyecto de Clara Corso y Lucas Canga en Núñez.

Bistrós modernos, bodegones italoamericanos y menús que recorren los paisajes argentinos conforman esta nueva ola de aperturas que enriquecen y suben la vara de la oferta gastro de la ciudad. Acá, un recorrido por cada una de ellas y sus precios (actualizados a fines de noviembre).

Tegui Barra

El chef Germán Martitegui volvió al ruedo con la apertura de Tegui Barra en la misma casona donde antes funcionaba Marti. La gran novedad: sumó carne al menú, con una gran variedad de proteínas animales en sus platos.

¿Qué comer? Entre las entradas hay tartar de lomo (que lo preparan directamente en la mesa, $ 32.000), paté de ave con pan de especias y moras ($ 28.000), entre otras opciones. De platos principales: pollo asado con hierbas ($ 48.000), confit de pato ($ 60.000), chernia con manteca blanca ($ 54.000), ojo de bife de 600 gramos con queso azul ($ 90.000), dos platos de pasta (corta y rellena, $ 40.000 y $ 42.000), mejillones ($ 45.000) y soufflé de queso ($ 45.000). Hay varias guarniciones, con unas imperdibles papas fritas con cheddar inglés ($ 25.000).

La coctelería está a cargo de Ludovico De Biaggi (BASA), quien prepara en la barra cócteles ligeros ideales para acompañar la comida.

Mientras esta propuesta se trata de algo más relajado, muy pronto, en el piso de arriba, se inaugurará Tegui en formato fine dining.

Abre de martes a sábados por la noche. Dirección: Rodriguez Peña 1973, Recoleta.

Tegui Barra. Fuente: IG @tegui_casa

Garabato Bistró

Garabato es el nuevo proyecto de Clara Corso (Mad Pasta) y Lucas Canga (Piedra Pasillo). Juntos llevaron adelante el sueño de tener su propio restaurante: un “neo bistró” en Núñez, con una mirada creativa y fresca como sólo ellos pueden hacer.

En la carta se pueden encontrar una tartita de jamón y queso (“como la de tu infancia”, dicen ellos) por $ 19.000; ensaladilla de trucha con huevo mollet por $ 22.500; ceviche de pesca blanca con espárragos por $ 20.000; tartar de carne clásico por $ 19.000; matambrito de cerdo a la parrilla con mejillones por $ 33.000; magret de pato con pasta por $ 37.000 y postres como torta flan con helado por $ 19.000.

Abre de martes a viernes por la noche, sábados al mediodía y a la noche y domingos sólo al mediodía. Dirección: O’Higgins 3424, Núñez.

Fuente: IG @garabato_bistro

Silvino Querido

En el mismo local donde hasta hace poco funcionaba el bar de whiskies Sede, abrió Silvino, el nuevo restaurante de Gaspar Natiello (Ajo Negro).

En un salón con aires de bistró, acá se puede encontrar una carta concisa pero generosa: 5 entradas, 5 principales, 3 postres, y precios accesibles (algo que se agradece).

Van algunos de ellos: paté con dulce de pera ($ 8.500), crudo del día ($ 18.000), buñuelos de kale y boquerones ($ 12.500), chipirones con amatriciana, papa y panceta ($ 23.000), cerdo marinado con akusai y pak choy ($ 23.500), pesca del día con pure de boniato y cebolla asada ($ 25.000) y un flan con cremoso de dulce de leche ($ 8.000).

Abre todos los días por la noche. Dirección: Guevara 421, Chacarita.

Caprichito

En pleno barrio de Palermo, Caprichito es lo nuevo de las hermanas Carola y Victoria Santoro, dueñas de Ti Amo (una de las 50 mejores pizzerías del mundo) y La Sorrelina.

Acá decidieron ir más allá de las pizzas, con un bodegón que ofrece cocina ítaloamericana: hay pastas (imperdible la lasagna), burrata, albóndigas, vitel toné, milanesa a la parmesana y una tremenda hamburguesa con pan casero y papas fritas. En promedio se gasta entre $ 40.000 y $ 50.000 por persona.

Abierto miércoles a sábados para cenar y domingos para almorzar. Dirección: Honduras 5684, Palermo.

Fuente: IG @caprichito.ba

Territorio Aura

Territorio Aura es un restaurante que invita a recorrer los paisajes argentinos a través de la cocina. En sus primeros meses desarrolló un concepto dedicado al Agua y ahora amplió su universo con la inauguración de Tierra, un nuevo piso con ambientación y propuesta gastronómica propia, creada por los chefs Martín Sclippa y Estefanía Maiorano (Fico).

En el menú destacan entradas como la tortilla a las brasas con manteca quemada y miel de caña ($ 5.800); el paté de hongos ($17.200), el chipa guazú con fontina, hierbas y sweet chilli ($ 20.200); las mollejas ($ 28.200) y la peperonata con stracciatella, ají a las brasas y hojas de alcaparras ($ 23.400). De principales, pollo asado con dátiles, boniato al rescoldo y berros ($ 29.200), cochinillo con puré de manzanas y ajo negro ($ 39.800) y pulpón de vacío con puré de coliflor ahumado ($ 38.200), entre otros.

Abre de lunes a sábado por la noche. Dirección: Lafinur 3286, Palermo.