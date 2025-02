Día Mundial de la Pizza: por qué se celebra y cuál es la ciudad con más pizzerías

Cada 9 de febrero se celebra el Día Mundial de la Pizza, una de las comidas más apreciadas en todo el mundo -especialmente en Argentina- y con un sinfín de variedades para todos los paladares.

En 2017, la pizza fue declarada "Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO", debido a su rol en la vida social y la transmisión de este arte culinario entre generaciones.

La medida fue impulsada por una petición mundial, que contó con más de 2.000.000 de firmas y el apoyo del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

En Nápoles, Buenos Aires, Nueva York, San Pablo o en cualquier lugar del mundo es especial degustar una porción de pizza. Sin embargo, hay una ciudad que sobresale y es la que tiene mayor cantidad de pizzerías por habitante. ¿Cuál es?

Día Mundial de la Pizza: cuántas pizzerías hay en Buenos Aires

Según un estudio realizado por la Asociación de Pizzas y Casas de Empanadas (APYCE), en Buenos Aires hay entre 3.000 y 3.200 pizzerías (1.080 pertenecen a la ciudad de Buenos Aires).

Más allá del asado, las milanesas y otros platos preferidos por los argentinos, la pizza ocupa un lugar especial en cada uno de sus corazones. Por ende, no es casualidad que Buenos Aires sea la ciudad con más pizzerías por habitante.

"Según el libro 'Where to eat pizza', Buenos Aires tiene la particularidad de ser una de las ciudades con mayor cantidad de pizzerías per cápita del mundo, junto a San Pablo, New York y Nápoles", sostuvieron desde APYCE.

Día Mundial de la Pizza

Además de la capital, Córdoba, Rosario, Mar del Plata y San Miguel de Tucumán son otras de las ciudades con mayor cantidad de pedidos de pizza. " De acuerdo a estudios, se determinó que el sábado y domingo por la noche son los días de la semana que más se come pizza ", agregaron.

Día de la Pizza: cuatro emblemáticas pizzerías de la calle Corrientes

GÜERRÍN - AV. CORRIENTES 1368

Güerrín es una de las pizzerías más icónicas de la Avenida Corrientes. Fue fundada por los genoveses Franco Malvezzi y Guido Grondona en 1927. Considerada por gran parte de los porteños como la mejor pizzería , la especialidad de la casa es la "grande de muzzarella".

LOS INMORTALES - AVENIDA CORRIENTES 1369

Los Inmortales es una de las pizzerías más tradicionales de la Avenida Corrientes. Fue fundada en 1952 por Felipe Fiorellino y Francisco ''Chiche'' Di Ciancia, quienes promovieron e impulsaron la pizza a la piedra en Buenos Aires. Una de las especialidades de la casa es la pizza napolitana.

BANCHERO - AVENIDA CORRIENTES 1300 y AVENIDA CORRIENTES 1604

Sus orígenes se remontan a 1932. En la Boca, barrio de inmigrantes, apareció un local, que todavía existe en la esquina de la Avenida Almirante Brown y la calle Suárez , que promovió el gusto de la fugazza con queso en el paladar argentino. Se trata de Banchero, cuyo sabor atrapó a los porteños y extranjeros que transitan por la calle Corrientes.

LAS CUARTETAS - AVENIDA CORRIENTES 838