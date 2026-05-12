La ensaladilla rusa es uno de esos platos que parecen fáciles hasta que el resultado no acompaña. Puede quedar fresca, cremosa y equilibrada, o convertirse en una mezcla pesada en la que los ingredientes pierden presencia. La diferencia suele depender de pasos pequeños. En la cocina española, este clásico admite variantes, pero también exige cuidado. La patata, el atún, el huevo y la mayonesa forman una base conocida por todos; aun así, los cocineros más reconocidos del país coinciden en que hay decisiones durante la preparación que pueden arruinar la textura final. El problema aparece cuando el atún en aceite se incorpora sin escurrirlo bien. Si parte del aceite de la lata pasa al conjunto, la mayonesa pierde ligereza, la patata absorbe grasa de más y la mezcla queda más compacta de lo deseado. Eva Arguiñano ha insistido en esa idea al explicar que el atún debe escurrirse “quitándole bien todo el aceite” y apretándolo “para quitar bien toda la grasa”. También recomienda desmigarlo con cuidado antes de mezclarlo, para evitar trozos grandes que rompan la uniformidad del plato. Eso no implica quitarle sabor. Al contrario: permite que cada ingrediente se note mejor. La patata cocida, el huevo, la zanahoria, las aceitunas o los guisantes necesitan una salsa que los una, no una capa grasa que los tape. Por eso, escurrir el atún no es un paso secundario, sino una decisión que define el resultado final. La segunda clave está en la mayonesa casera. Abrir un bote puede resolver una comida rápida, pero varios cocineros defienden que una salsa hecha en casa permite ajustar mejor la textura, la acidez y el punto de grasa. En una receta tan simple, ese margen pesa mucho. Karlos Arguiñano trabaja una versión clásica de la ensaladilla rusa con patata, zanahoria, huevo, aceitunas, guisantes, atún en aceite y mayonesa. Su receta muestra que el plato no necesita ingredientes raros para funcionar: lo decisivo es la proporción y la mezcla final. Martín Berasategui propone otro camino. El chef vasco defiende triturar el atún junto con la mayonesa para lograr una ensaladilla más melosa y con sabor repartido de forma uniforme. Lo resume así: “La ensaladilla rusa no se hace con el atún troceado; se tritura con la mayonesa”. Ese gesto evita las llamadas islas de atún dentro de la mezcla. En lugar de encontrar zonas con mucho pescado y otras dominadas por patata, la salsa reparte el sabor por todo el plato. Berasategui incorpora el atún y algunas anchoas a la mayonesa para envolver mejor el conjunto. Una buena ensaladilla rusa no debería quedar bañada en salsa. Eva Arguiñano lo plantea de forma práctica: empezar con poca cantidad de mayonesa y añadir solo si hace falta. Según su criterio, la salsa debe unir los ingredientes, pero “apenas se ve”. Esa idea ayuda a conseguir una textura más ligera y un sabor menos empalagoso. También importa el tipo de aceite que se usa para hacer la salsa. Karlos Arguiñano recomienda evitar aceites demasiado fuertes cuando se prepara mayonesa casera, porque pueden imponerse sobre el resto de ingredientes. En una ensaladilla, donde la patata y el huevo tienen sabores suaves, un aceite intenso puede desequilibrar el plato. La seguridad alimentaria es otro punto que no conviene ignorar. Si se usa huevo crudo para hacer mayonesa casera, la preparación debe manipularse con cuidado, mantenerse refrigerada y consumirse en poco tiempo. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recuerda que la temperatura ideal de refrigeración oscila entre 0 y 5ºC, una pauta importante para platos fríos que se preparan antes de servir. El resultado final depende de una suma de gestos pequeños: escurrir bien el atún, no abusar de la mayonesa, elegir un aceite suave y mezclar sin aplastar la patata hasta convertirla en puré. La ensaladilla rusa funciona mejor cuando cada ingrediente conserva su lugar y la salsa actúa como unión. Ahí está la diferencia entre un plato fresco y otro pesado.