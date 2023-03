Así es Mirtha Café: la propuesta 'extra pet friendly' que planea convertirse en un paraíso perruno en Buenos Aires

Mirtha es el nombre del Bulldog Inglés que vemos en el logo de este lugar descansando plácidamente en una taza de café. Pero no solo eso, sino que Mirtha existe y es el perrhijo de la influencer Valentina Salezzi, creadora de un café full rosa y femenino en Caballito (Pedro Goyena 665 - Caballito) que busca convertirse en la cadena más pet friendly de la ciudad. Si los sueños se hacen realidad, en un tiempo podríamos llevar a nuestros perros a un Mirtha con patio grande, pileta y pelotero exclusivos para ellos.

"Mirtha es parte de mi familia, para mí es mi hija, así que no concibo un lugar donde no pueda entrar ella. Si ella no entra, entonces tampoco entro yo", confiesa Valentina, quien también trabaja como chef en un programa de televisión. "Acá no solamente pueden entrar los perros, sino que los atendemos de una forma especial".

«Los "amigos perrunos" en Mirtha tienen baldes de snacks gratis para agarrar mientras están en el café, además de agua disponible en todo momento. Casi como si fuera un cumpleaños infantil, antes de irse, los chicos de la barra les regalan una bolsita de caramelos caninos para llevarse a sus casas...»

Así es, porque los "amigos perrunos" en Mirtha tienen baldes de snacks gratis para agarrar mientras están en el café, además de agua disponible en todo momento. Casi como si fuera un cumpleaños infantil, antes de irse, los chicos de la barra les regalan una bolsita de caramelos caninos para llevarse a sus casas. "Puede venir cualquier perro, no importa el tamaño. Me imagino que si los perros están con los dueños y los llevan a todos lados, incluso a lugares cerrados, es porque no son agresivos. Eso queda mucho en los padres", explica la creadora. Tanto afuera como adentro (que es un espacio reducido pero con mesitas para sentarse) pueden transitar libremente.

El concepto de inclusión es central en el lugar, no solo la inclusión pet, sino también en la propuesta gastronómica. En la sede de Caballito (porque hay un primer café Mirtha en Mar del Plata) gran parte de la pastelería es gluten free y vegana. Hay cookies, "súper cupcakes", budines, tortas, alfajores y opciones saladas como el "cheese bun", tostados y tostadas. A su vez, manejan un café "foodie de especialidad", con recetas tradicionales y otras más elaboradas como el "Nute-llate", representación perfecta del foodporn.

Fotos: son todas gentileza de Mirtha Café.

///

Los otros cafés «extra pet friendly» de Buenos Aires donde los «perrhijos» son recibidos a lo grande en la nota completa de Lenchu Rodríguez Traverso.