San Isidro autoriza restaurantes y bares al aire libre sin mesas: cuándo, dónde, horarios

Ante la nueva extensión de la cuarentena en AMBA, el municipio de San Isidro, gobernado por Gustavo Posse, anunció que pondrá en marcha un sistema para que los vecinos puedan comer al aire libre "siguiendo protocolos y bajo estrictas medidas de bioseguridad".

"En esta búsqueda de cuidar la salud mental y física de los vecinos, el municipio avanzó en la implementación del take away plus, un sistema por el que bares, cafés y restaurantes (uno de los sectores económicos más castigados por la cuarentena) puedan poner bancos al aire libre, convenientemente separados entre sí a dos metros de distancia, y ofrecer sus menús para que se pueda comer en el lugar", anunciaron desde el municipio en un comunicado publicado en su página web.

Hasta ahora, los locales de gastronomía estaban habilitados por el municipio para enviar los pedidos o prepararlos y que los clientes los buscarán por el lugar (pick up). Pero el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, consideró que sin romper las medidas nacionales y provinciales vigentes, esta nueva modalidad, “sigue la línea del autocine, es decir ofrecer a los vecinos una salida recreativa que está súper regulada y al mismo tiempo descomprime la ansiedad y angustia del encierro que vienen siguiendo hace más de 4 meses”, explicó Posse. Desde el municipio aclaran que no se permitirán mesas y no habrá venta de alcohol.

Los locales deberán seguir un protocolo elaborado por la Secretaría de Inspección, Registros Urbanos y Tránsito, que garantiza que las actividades económicas o productivas y también las recreativas se hagan con normas de bioseguridad para evitar contagios.

El denominado Take Away Plus funcionará respetando esta modalidad: