Este jueves, 18 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 7587 - Piojos
|1°
|7587
|11°
|3665
|2°
|4679
|12°
|3663
|3°
|3206
|13°
|0840
|4°
|7924
|14°
|1604
|5°
|7159
|15°
|2610
|6°
|2803
|16°
|5310
|7°
|2908
|17°
|2927
|8°
|2239
|18°
|3006
|9°
|0351
|19°
|6788
|10°
|5507
|20°
|9033
¿Qué significa soñar con Piojos?
Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que están afectando tu vida diaria. Estos insectos suelen asociarse con la incomodidad y la irritación, lo que puede reflejar situaciones o personas que te están causando estrés.
Además, los piojos en los sueños pueden representar sentimientos de vulnerabilidad o falta de control. Este tipo de sueño puede ser una señal para que examines tus relaciones y te deshagas de lo que te resulta tóxico.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.