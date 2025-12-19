Este jueves, 18 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 7587 - Piojos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 18 de diciembre

1° 7587 11° 3665 2° 4679 12° 3663 3° 3206 13° 0840 4° 7924 14° 1604 5° 7159 15° 2610 6° 2803 16° 5310 7° 2908 17° 2927 8° 2239 18° 3006 9° 0351 19° 6788 10° 5507 20° 9033

¿Qué significa soñar con Piojos?

Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que están afectando tu vida diaria. Estos insectos suelen asociarse con la incomodidad y la irritación, lo que puede reflejar situaciones o personas que te están causando estrés.

Además, los piojos en los sueños pueden representar sentimientos de vulnerabilidad o falta de control. Este tipo de sueño puede ser una señal para que examines tus relaciones y te deshagas de lo que te resulta tóxico.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.