Este jueves, 18 de diciembre de 2025, la cotización del dólar llegó a 3855.07 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,31%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 1.32%, mientras que en el último año su variación ha sido de -10.99%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente al alza, con varios incrementos significativos, aunque también se registraron algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, el comportamiento general sugiere una cierta inestabilidad en el mercado, con momentos de estabilidad intercalados.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.69%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.87%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 385,507.01 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 771,014.02 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1,927,535.05 pesos colombianos.