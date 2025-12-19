En este jueves, 18 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4969 - Vicios
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 18 de diciembre
|1°
|4969
|11°
|6469
|2°
|6341
|12°
|6092
|3°
|9529
|13°
|7480
|4°
|7959
|14°
|9169
|5°
|7995
|15°
|0270
|6°
|6706
|16°
|3734
|7°
|2890
|17°
|6822
|8°
|0972
|18°
|0489
|9°
|4769
|19°
|0434
|10°
|1019
|20°
|9852
¿Qué significa soñar con vicios?
Soñar con vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos o hábitos que consideras negativos. Este tipo de sueño a menudo indica la necesidad de confrontar y superar esos aspectos de tu vida.
Además, puede simbolizar la tentación o el deseo de escapar de la realidad. Los vicios en los sueños pueden ser una señal de que necesitas reevaluar tus elecciones y buscar un equilibrio emocional.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.