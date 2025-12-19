En este jueves, 18 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4969 - Vicios

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 18 de diciembre

1° 4969 11° 6469 2° 6341 12° 6092 3° 9529 13° 7480 4° 7959 14° 9169 5° 7995 15° 0270 6° 6706 16° 3734 7° 2890 17° 6822 8° 0972 18° 0489 9° 4769 19° 0434 10° 1019 20° 9852

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos o hábitos que consideras negativos. Este tipo de sueño a menudo indica la necesidad de confrontar y superar esos aspectos de tu vida.

Además, puede simbolizar la tentación o el deseo de escapar de la realidad. Los vicios en los sueños pueden ser una señal de que necesitas reevaluar tus elecciones y buscar un equilibrio emocional.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.