En este jueves, 18 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4969 - Vicios

 1°4969 11°6469
 6341  12°6092
 3°9529 13°7480 
 7959  14°9169 
 7995  15°0270 
 6°6706  16°3734
 2890  17°6822 
 0972  18°0489 
 4769  19°0434 
 10°1019 20°9852 

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos o hábitos que consideras negativos. Este tipo de sueño a menudo indica la necesidad de confrontar y superar esos aspectos de tu vida.

Además, puede simbolizar la tentación o el deseo de escapar de la realidad. Los vicios en los sueños pueden ser una señal de que necesitas reevaluar tus elecciones y buscar un equilibrio emocional.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.