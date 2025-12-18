El icónico personaje Samus Aran de Nintendo regresa en Metroid Prime 4: Beyond, y lo hace por la puerta grande con una edición optimizada para Nintendo Switch 2 que demuestra el poderío gráfico y la profundidad argumental que es capaz de ofrecer la consola.

De hecho, en esta entrega, el desarrollador Retro Studios logró algo extraordinario: mantener intacta la esencia que enamoró a millones en los juegos originales, mientras abraza las posibilidades del nuevo hardware con resultados que deslumbran desde lo técnico.

Metroid Prime 4 ofrece dos modos gráficos: Quality Mode entrega resolución 4K a 60 fps estables cuando está conectado al televisor (1080p en modo portátil), mientras que Performance Mode alcanza los impresionantes 120 fps en 1080p docked o 720p portátil, ambos con soporte HDR.

La fluidez se siente en cada giro de cámara, cada disparo y cada salto. Las texturas lucen nítidas y la iluminación dinámica crea atmósferas que van desde lo inquietante hasta lo épico.

La inclusión de controles tipo mouse con los Joy-Con 2 permite una precisión digna de un shooter en PC. También, en otro modo de control, se puede utilizar la detección de movimiento para “apuntar” a la pantalla con una precisión que sorprende. En tanto, los efectos de vibración, que son más bien sutiles, aportan correctamente a la inmersión.

El combate en Metroid Prime 4: Beyond siempre es acompañado por intensidad en la banda sonora.

Exploración que recompensa la curiosidad

El corazón de Metroid Prime 4 late en su diseño de niveles no lineal. Samus explora el planeta Viewros, un mundo dividido en escenarios únicos y diversos: fábricas abandonadas por civilizaciones extintas, laboratorios congelados con secretos tecnológicos, ruinas volcánicas. Cada entorno invita a perderse, escanear cada terminal, descifrar logs que construyen un mundo profundo y fascinante sin necesidad de recurrir a diálogos. La atmósfera es tensa, con música orquestal que acompaña sin dominar, con presencia en momentos clave y que estalla en temas épicos durante el combate.

Las mecánicas de movimiento y combate están pulidas y brindan opciones variadas al jugador: morph ball, space jump, misiles y rayos elementales (fuego, hielo, trueno) que requieren munición específica.

Al avanzar, nuevas habilidades que se van adquiriendo desbloquean atajos en zonas previas, revelando secretos y mejoras que hacen que regresar sea recompensante. Los poderes psíquicos añaden frescura: permiten controlar disparos a distancia, manipular objetos para resolver puzles o revelar plataformas ocultas, aunque ocasionalmente resultan algo torpes en su implementación.

El aspecto visual del juego demuestra el potencial gráfico de Switch 2.

Vi-O-La, la novedosa moto de Samus

Una de las mayores sorpresas en esta entrega de Metroid Prime es Vi-O-La, la motocicleta que Samus utiliza para recorrer “Sol Valley”, el mundo central semiabierto que interconecta diversos escenarios. No solo es un transporte, sino que brinda una experiencia arcade pura: boosts de velocidad, maniobras evasivas y combate vehicular suman a la diversión.

Derrotar a distintos “jefes” poderosos es clave para avanzar en el juego. Como cada uno tiene sus fortalezas y debilidades particulares, estudiarlos y adaptarse es clave para triunfar en el combate. Nunca se trata de “tirar a lo loco”, sino de entender cómo cada boss puede dañarlos y cómo podemos nosotros hacerlo sucumbir.

La campaña principal dura entre 15 y 20 horas (incluso algunas más), según el nivel de exploración y cuánto tiempo uno dedique a escanear los ítems que van apareciendo en el camino. Muchos de ellos no tienen impacto en el rumbo de la historia, pero sí aportan profundidad narrativa y hacen que el mundo de Metroid Prime 4 se sienta más inmersivo.

Claro que, en los videojuegos, siempre hay puntos mejorables o que generan opiniones divididas. Por ejemplo, algunos jugadores podrían querer mayor expresividad de parte del personaje principal, pero Samus mantiene su característico mutismo. En tanto, los tramos de mundo abierto, aunque se alivian con la moto, ocasionalmente se sienten algo vacíos en comparación con las zonas cerradas.

Metroid Prime 4: Beyond es un título diseñado para quienes valoran la exploración pausada sobre la acción frenética constante. De hecho, es perfecto para fans veteranos de la saga que esperaron pacientemente este regreso, pero también para nuevos jugadores curiosos por experimentar un FPS que prioriza la atmósfera y el diseño de niveles sobre el tiroteo indiscriminado.

Además, los usuarios de Switch 2 que quieran exprimir el potencial de su nueva consola encontrarán aquí una de las mejores opciones: los modos a 4K/120 fps y el control tipo mouse con Joy-Con 2 son cuestiones técnicas que vale la pena probar. Las sesiones largas de inmersión individual, donde uno puede escanear cada rincón y descubrir secretos, son el corazón de la experiencia.

Y hay que recordar que, para quienes aún no han dado el salto a Switch 2, el juego también está disponible en la Switch original.

La moto de Samus, una de las novedades más interesantes del juego.

Un hito para Switch 2

Metroid Prime 4: Beyond en Switch 2 no reinventa la fórmula de la clásica saga, pero tampoco lo necesita. Pule cada aspecto de la experiencia Metroid Prime hasta hacerla brillar: atmósfera envolvente, combate tenso, exploración recompensante y un apartado técnico que demuestra el potencial real de la más nueva consola de Nintendo.

Sin dudas, es un título que tanto veteranos como jugadores nuevos en el universo Nintendo valorarán tanto por su historia como por su innovación técnica.