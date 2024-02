La mejor playa del mundo: eligieron a los 25 paraísos que debés visitar al menos una vez en la vida

La página de viajes TripAdvisor publicó una lista con la mejor playa del mundo según los premios Traveller´s Choice 2024. En esta oportunidad los usuarios opinaron sobre las experiencias en los destinos y así se definió al campeón.

Este ranking está relacionado con los premios "Best of the best", donde se distinguen destinos, hoteles, experiencias y restaurantes. La elección está basada en las reseñas de 8 millones de perfiles.

¿Cuáles son las 3 mejores playas del mundo?

Estos destinos paradisiacos internacionales son elegidos por los viajeros por sus aguas cristalinas, arenas blancas y paisajes de cuadros.

Praia Da Falésia, Portugal

Se caracteriza por sus acantilados de piedra rojiza y arena dorada. Es uno de los destinos predilectos para hacer body surfing en sus increíbles olas. Toma su nombre de los complejos turísticos cercanos.

Esta playa es ejemplo de limpieza y por eso fue galardonada con una bandera azul. El transporte público beneficia el acceso al balneario. Anteriormente se colocó en el sexto puesto del ranking y, en esta edición, ascendió hasta lo más alto.

Spiaggia dei conigli, Italia

Ubicada en la isla siciliana de lampedusa, la llamada playa de los conejos, es una bahía paradisiaca con variada vida marina con tan solo 4,5 hectáreas.

Una de las particularidades de este destino es su istmo arenoso de 30 metros de longitud que permite caminar a pie. Se posible llegar por medio de conexiones marinas, ya que es una reserva natural que protege torturgas autóctonas.

Playa de la Concha, España

Rodeada de edificios históricos y colinas, esta bahía con forma particular es el lugar de descanso predilecto para quienes buscan combinar la playa con atractivos culturales e históricos.

Además de restaurantes variados, donde se puede probar la gastronomía local, cuenta con un paseo marítimo y es portadora del premio Bandera Azul, por su calidad ambiental.

¿Cuáles son las mejores playas del mundo?

Estas son las 25 playas elegidas por el premio Traveller´s Choice 2024 de TripAdvisor, como las mejores playas del mundo para visitar aunque sea una vez en la vida: