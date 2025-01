La ciudad más tranquila del mundo: ofrece salarios de hasta U$S 6000 y estos son los requisitos para emigrar

En la actualidad, el estrés y vivir a las corridas son moneda corriente. Sin embargo, existe un lugar del mundo que es definido como la ciudad más tranquila del mundo. Pero eso no es todo, porque además, ofrece salarios de hasta U$S 6000 y permite emigrar desde la Argentina.

Se trata de la capital de Islandia, Reykjavik, que tiene grandes beneficios para aquellos que se aventuran a emigrar allí.

Cuál es la ciudad más tranquila del mundo y por qué

La ciudad más tranquila y relajante del mundo es Reikiavik, capital de Islandia, un país europeo, insular - nórdico, de espectacular paisaje, con volcanes, géiseres, termas y campos de lava.

La mayoría de la población de Islandia vive en Reikiavik, la ciudad más tranquila del mundo (Fuente: Pexels)

Fue con un estudio realizado recientemente por Money Supermarket Travel Insurance y compartido por Time Out que se ganó ese título. El mismo evaluó 75 ciudades en factores como los siguientes:

La contaminación del aire, luz y ruido

Congestión del tráfico

El promedio de horas de sol

La felicidad y la amabilidad de los lugareños

Los 85,5 puntos que le dieron a Reikiavik por su tranquilidad tienen que ver también con que Islandia, en general, es considerado uno de los países más seguros del mundo. Y la mayoría de la población vive en la capital, Reikiavik.

Además, el país es uno de los favoritos por los extranjeros por su calidad de vida, esperanza de vida, atención médica, niveles de educación e ingresos. Y es considerado el país más amigable del mundo para los inmigrantes.

Reijavik, ciudad tranquila y con salarios de hasta U$S 6000

El salario promedio en Islandia oscila entre U$S 60.000 y U$S 73.000 anuales, lo cual se traduce en unos U$S 6.083 mensuales.

Reikiavik es la capital de Islandia, un país europeo, insular nórdico de espectacular paisaje (Fuente: Pexel)

En este país de Europa, los salarios se determinan mediante acuerdos de negociación colectiva entre empleadores y sindicatos. El país no tiene un salario mínimo oficial impuesto por el gobierno.

El estándar laboral en Islandia, en tanto, es de 40 horas semanales, distribuidas en cinco jornadas de 8 horas.

Algunos de los empleos más demandados en Islandia son en estos rubros:

Tecnología e innovación

Energías renovables

Construcción

Pesca

Salud

Educación

Agricultura y ganadería

Servicios financieros

En Reikiavik, la ciudad más tranquila del mundo, en particular, se necesitan profesionales calificados en finanzas, contabilidad y gestión empresarial.

Qué requisitos hay que cumplir para emigrar a Islandia

Hay distintas formas que te permiten mudarte a Islandia. Si tenés un contrato de trabajo, vas a poder acceder al país con una visa de trabajo de forma sencilla. Solo necesitarás llenar un formulario con tus datos. El mismo está disponible en la página web del Departamento de Inmigración de Islandia.

Además, necesitarás contar con tu pasaporte, información sobre la empresa contratadora, presentar el contrato de trabajo y demostrar que, con ese sueldo, vas a poder solventarte en el país.

También, para poder vivir en Islandia, se pueden obtener las visas de descendencia y/o de matrimonio, como ocurre en la mayoría de los países del mundo.

Sin embargo, para aquellos que hayan residido en Islandia por más de 7 años, existe una opción de visa de naturalización.

Otros datos: