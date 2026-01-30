Italia aplicará desde febrero un nuevo sistema de acceso pago en uno de sus puntos turísticos más visitados. La medida busca ordenar el flujo de visitantes y reducir las aglomeraciones en un monumento que recibe decenas de miles de personas por día.

¿Cuál es el sitio turístico por el que Italia empezará a cobrar?

Se trata de la Fontana di Trevi, uno de los monumentos más emblemáticos de Roma y una de las atracciones más visitadas de Italia.

A partir del lunes 2 de febrero, quienes quieran acercarse al vaso de la fuente, verla de cerca y lanzar la tradicional moneda deberán abonar una entrada. El acceso general al entorno del monumento seguirá siendo gratuito fuera del horario pago.

¿Cuánto costará la entrada y en qué horarios se cobrará?

El precio fijado es de 2 euros por persona. El cobro se aplicará todos los días, de 11.30 a 22.00, mientras que los fines de semana comenzará a las 9 de la mañana.

Fuera de ese rango horario, la Fontana di Trevi podrá seguir visitándose sin costo, como hasta ahora.

¿Quiénes no deberán pagar para ingresar?

El acceso será gratuito para:

Residentes de Roma (con documento de identidad)

Personas con discapacidad y un acompañante

Menores de seis años

Guías turísticos habilitados

Las autoridades aclararon que la medida no busca excluir, sino regular el acceso en los momentos de mayor concentración turística.

¿Cómo será el nuevo sistema de acceso a la Fontana di Trevi?

El ayuntamiento romano implementará un cercado discreto y desmontable alrededor del vaso de la fuente. Los paneles imitan el mármol del monumento y se colocarán únicamente durante los horarios de pago.

El sistema es completamente reversible y no afecta la estructura histórica del lugar. Además, se instalará principalmente por la noche para no interferir con el tránsito en una de las zonas más concurridas del centro de Roma.

¿Por qué Roma decidió cobrar entrada en este monumento?

El alcalde Roberto Gualtieri explicó que la decisión se tomó tras un año de monitoreo del turismo, que registró picos de hasta 70.000 visitantes en un solo día.

El objetivo es proteger el patrimonio histórico, mejorar la experiencia de los visitantes y evitar situaciones de saturación extrema en uno de los símbolos más fotografiados del mundo.

¿Dónde se pueden comprar las entradas?

Las entradas ya están disponibles desde el 29 de enero y pueden adquirirse de forma anticipada a través del sitio oficial del municipio de Roma.