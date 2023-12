Hábitos saludables en las fiestas: cómo evitar atracones y las dietas detox

Diciembre es el mes donde las personas modifican sus hábitos alimenticios dado que proliferan las reuniones para despedir el año con amigos o compañeros de trabajo . El cambio también impacta durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, fechas en las que suele tenerse un "atracón" o se recurre a dietas detox que no son recomendables por especialistas en nutrición .

La ingesta de alimentos calóricos en exceso con mucha cantidad de grasas, azúcar y sodio en porciones extras se vuelve una preocupación en las celebraciones, pero si durante todo el año se "mantuvieron" los hábitos saludables no debe generar inquietud. Sin embargo, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones para evitar malestares después de los festejos .

¿Cuáles son las acciones típicas de Navidad y Año Nuevo?

Uno de los hábitos, según la persona, en estas fechas es que a la hora de cenar queramos comer todo o lo hagamos rápido. " Hay gente que no come en todo el día para comerse todo después . Entonces, lo ideal es desayuno, almuerzo y merienda completos con todos los nutrientes y pensar que no es la última vez que vamos a comer ", explica la nutricionista y especialista en trastornos alimentarios Agustina Murcho (M.N. 7888) a El Cronista.

En la misma línea, Murcho sostiene que la comida del 24 y el 31 será la misma que tengan para el 25 de diciembre y el primero de enero . Por ello, " Si uno come pensando en que es la última vez como es habitual, termina comiendo mucho y eso nos cae mal . Eso hace que terminemos en un descontrol alimentario", puntualiza.

Uno de los excesos en la celebración es el consumo de alcohol. Si bien cada persona es distinta, lo recomendable es evitarlo sobre todo si se maneja. ¿Por qué debe evitarse el consumo de alcohol al conducir? Porque disminuye reflejos, altera la percepción de las distancias, incrementa la sensibilidad a la luz, reduce el campo visual , entre otras razones que pueden derivar en un accidente.

Pero si no se es conductor designado, " lo recomendable es tomar despacio e intercalar con agua . Intercalar con agua hace que tomemos menos y que no nos caiga tan mal al día siguiente. No es necesario el exceso. Con el calor es fundamental tomar más agua por el tema de la deshidratación ", aclara la nutricionista.

Agustina Murcho es nutricionista, especialista en trastornos alimentarios y autora de tres libros. Es una de las jóvenes influencers profesionales de la salud con más de 430 mil seguidores en Instagram, donde difunde su trabajo y crea contenido para "mejorar la relación con la comida".

¿Es recomendable reemplazar ingredientes por otros?

El reemplazo de ingredientes puede resultar para quienes no desean tener excesos durante las fiestas, pero no son un problema en sí cuando la persona mantiene sus hábitos saludables a lo largo del año . La especialista en trastornos alimentarios explica que, por ejemplo, " si uno quiere comer algo con mayonesa y son comidas que no se comen nunca, no son relevantes . El problema sería que uno coma mayonesa todos los días y le ponga mayonesa a todo".

¿Los "excesos" en las fiestas de fin de año tienen algún tipo de consecuencia?

Una de las consecuencias es gastrointestinal . " Uno termina con diarreas, vómitos y resacas por cuestión de exceso. Por eso se trabaja el comer tranquilo y no pensar que es la última comida", indica la profesional, quien además recomienda no hacer dietas milagrosas.

" No se tienen que hacer nunca . Sobre todo, antes y después de las fiestas porque se come en exceso pensando que es la última vez. No solamente que nos va a caer mal todo, sino que seguimos en el mismo círculo de dieta-descontrol y es algo que no termina nunca", reflexiona.

¿Cómo puedo comenzar a incorporar hábitos saludables para mejorar mi calidad de vida?

Para iniciar con un cambio de hábitos, lo fundamental es consultar con un profesional de la nutrición porque " cada persona es diferente y necesitan distintas cosas ".

"En líneas generales dejar de restringir, saber que necesitamos consumir proteínas y carbohidratos que son los que se restringen siempre, grasas saludables, frutas, verduras, consumir de todo ", precisa Agustina Murcho.

También aclara que "las restricciones generan más descontrol y que el restringir no es tener hábitos saludables, sino todo lo contario". A una buena alimentación también debe sumarse actividad física placentera.