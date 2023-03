Guía completa de Aspen, donde el lujo y el esquí se conjugan con la calidez

Todo aquel que piensa en Aspen piensa en lujo, estrellas de Hollywood y el esquí como sus sinónimos, pero el pequeño pueblo escondido al este de las Montañas Rocallosas en Colorado, Estados Unidos, ofrece mucho más que eso: en este refugio de millonarios, la riqueza convive con la belleza natural y la calidez de los locales, con el deporte extremo como ley suprema y una gastronomía de primer nivel como estándar.

Para los amantes del esquí, bajar por al menos una de las cuatro montañas de Aspen en la vida merece estar muy arriba en su lista de deseos. Gracias a su altitud -más de 2400 metros sobre el nivel del mar- y su temperatura ideal, la nieve en este pueblo de Pitkin County es de excelente calidad, mientras que todos los centros de esquí están organizados por Aspen Snowmass para ofrecer la mejor atención y todas las comodidades.

Las 10 mejores playas del mundo para viajar en 2023



Las montañas de Aspen o Ajax, Highlands, Buttermilk y Snowmass, esta última igual de grande que las primeras tres juntas con más de 1300 hectáreas esquiables, ofrecen una temporada larga que este 2022-2023 comenzó el 19 de noviembre y cerrará el próximo 23 de abril, con nevadas abundantes que permitieron comenzar antes y extender una semana más el cierre de algunas montañas.

Sin embargo, Aspen no es solo esquí -y mucho menos snowboarding, actividad prohibida en la zona hasta el 2001 y que aún no se permite en algunos resorts- sino que también ofrece una propuesta amplia para todos los grupos. Desde gastronomía de primer nivel hasta actividades culturales o paseos por la naturaleza , Aspen es un verdadero centro turístico de primer nivel, también lleno de historia.

Aspen es un verdadero centro turístico de primer nivel. Créditos: Jared Harrell.

Aspen -entonces Ute City- nació a fines del siglo XIX como un centro minero que explotaba las prósperas montañas de la zona en busca de plata durante el breve boom que duró tan solo dos décadas, entre 1870 y 1890.

Sin embargo, tras la crisis de 1893, el movimiento en la ciudad decayó con fuerza, alcanzando un piso de 1000 habitantes en la década de 1930. En realidad, el desarrollo de Aspen como un vibrante destino de esquí de primer nivel comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la Décima División de Montaña estadounidense volvió allí tras servir en los Alpes italianos y ayudó a desarrollar la zona para que se posicione a nivel internacional: todo lo que ofrece.

El mapa de Aspen: la encantadora ciudad

Pese a que en Downtown Aspen y sus alrededores viven poco más de 7000 personas durante todo el año, en la temporada alta de invierno la zona crece para acomodar a miles de turistas, a los que se suman los trabajadores temporarios que sostienen el aumento de la demanda tanto gastronómica y de hospedaje como en los centros de esquí.

Entre estos, los argentinos son uno de los grupos que más proliferan: quien escape del verano en el hemisferio sur hacia Aspen se puede llegar a sorprender por la cantidad de "che" que se escuchan por los pasillos de los centros de esquí, sin embargo, la experiencia de work & travel que eligen muchos jóvenes impulsa esta presencia ya sea como instructores o como trabajadores de servicio.

En la temporada alta de invierno, Aspen crece para acomodar a miles de turistas. Créditos: Jared Harrell.

Cabe resaltar la diferencia entre la ciudad de Aspen y el área de Aspen, es decir, sus alrededores. Allí se encuentran las cuatro montañas en las que se practican los deportes de invierno -Snowmass, Buttermilk, Aspen y Highlands- además del cautivador centro de pocas cuadras.

Para moverse entre todos estos lugares, Aspen mantiene un sistema de transporte público totalmente gratuito, el RFTA, el cual tiene salidas frecuentes de colectivos que van desde la ciudad hacia las distintas montañas y viceversa con una frecuencia de entre 15 y 30 minutos.

Las típicas luces que iluminan los árboles y columnas de la ciudad se reflejan también en las vidrieras de decenas de galerías de arte, generalmente moderno, que llenan las calles principales de Aspen con piezas extravagantes e interesantes.

Esta ciudad fue elegida como el mejor destino gastronómico del mundo de 2023



Además de estas, el Aspen Art Museum ofrece una serie de distintas muestras abiertas de forma gratuita al público, además de workshops y un hermoso rooftop con vista privilegiada a la montaña de Ajax donde se organizan aprés -popular concepto en Aspen que significa"after skiing" o "happy hour in ski boots"- todos los sábados.

Durante la temporada alta de invierno, la ciudad también ofrece recitales gratuitos como la serie de conciertos Bud Light Hi-Fi que se llevan a cabo entre marzo y abril. Además, el clásico y aclamado club Belly Up ofrece música en vivo desde hace décadas y ya es un infaltable en toda visita.

Qué comer en Aspen: calidad y productos de estación para combatir el frío

Para su pequeña población y centro de pocas cuadras, la ciudad de Aspen ofrece en temporada más de 80 restaurantes de los estilos más diversos para suplir la demanda de un turismo de lujo que, mientras que por la noche exige el más alto nivel y creatividad gastronómica, durante el día espera comidas de buena calidad para recomponer energías: las opciones más destacadas para todo momento.

Element 47 at The Little Nell - 675 E. Durant Ave.

Una joya en la gastronomía de Aspen: su calidad se nivela con el lujo de The Little Nell, el histórico y glamoroso hotel que hospeda este restaurante en el que su carta de vinos, alimentada por su propia bodega premiada, ofrece la mejor calidad y variedad de la zona. Asesorado por los mejores sommeliers, una cena en Element 47 es la oportunidad perfecta para probar un liviano Cabernet Sauvignon de la región de Napa, en California.

Para abrir el apetito se recomienda la degustación de quesos a elección: no se trata tan solo de un plato, sino de una experiencia completa . Aquí, un sous chef apasionado se acerca y explica las características de cada uno de los quesos que ofrece, permitiendo elegir, además de los detalles de todo lo que utilizará para armar en vivo la tabla: almendras tostadas únicas de la zona, panales de miel de apicultura orgánica, quinotos para limpiar el paladar y una mermelada concentrada de frutilla casera.

El wagyu local del menú de temporada con un acompañamiento de papas con trufa, espinaca y nabos es el plato principal a destacar junto al cordero "two ways" con panceta, puerro y tomate que explican por qué Element 47 y The Little Nell sostienen hace años el Five-Star, Five-Diamond ranking.

Prospect at Hotel Jerome - 330 E. Main St.

Con un menú variable en base a los productos de temporada del valle Roaring Fork, Prospect está ubicado dentro del Hotel Jerome, el primero de la ciudad, y en su ambiente destaca la historia del lugar con elegantes guiños a los primeros años de Aspen.

El carpaccio de ternera que se desarma en la boca con crocantes ajos fileteados fritos y un toque de lima y cilantro es la estrella del inicio de una buena noche, la cual inevitablemente sigue por buen camino con la cazuela de choclo asado en manteca de miso con hongos shiitake.

Volvió el mejor brunch de Buenos Aires: cómo es y cuánto sale comer en Elena del Four Seasons



En cuanto a los platos principales, el fresco pescado de la zona -en este caso salmón real- destaca por su combinación de sabores. Para cerrar, es casi obligación dejar espacio para el postre, entre los que se recomienda la manzana asada con helado y ganache de chocolate.

CHICA - 501 E. Dean St.

Ubicado en el corazón de la ciudad, CHICA es un novedoso espacio que ofrece tanto aprés en la base de la montaña de Aspen como cenas formales en un ambiente de intimidad. Para los latinos, este lugar es la elección perfecta para volver a la gastronomía de casa por una noche: de entrada, el fresco y sabroso ceviche coronado con batatas fritas recuerda a los sabores de Perú, mientras que las crocantes empanadas fritas Queso Birria obligan a pensar en casa.

Para seguir en tono argentino, es inevitable considerar la generosa parrillada con reconocidos cortes de carne vacuna, aunque variar con la parrillada de mar es otra opción excelente. Aunque los vinos son de primera calidad, los cocktails de autor de CHICA son el elemento a destacar.

CHICA es un novedoso espacio que ofrece tanto aprés en la base de la montaña como cenas formales.

Limelight Lounge at the Limelight Hotel - 355 South Monarch Street

Para una cena más descontracturada, pero de buena calidad, el restaurante del hotel Limelight ofrece platos perfectos para combatir el frío como suculentas pastas, completas hamburguesas de carne de wagyu y las más famosas pizzas a la leña. Ideal para descansar luego de un largo día de esquí en un ambiente moderno y relajado.

Rooftop Café at The Aspen Art Museum - 637 East Hyman Avenue

Con una hermosa vista, la terraza del museo de arte de Aspen es la parada ideal para almorzar tras una mañana de esquí en la montaña de Ajax: la perfectamente condimentada sopa de tomate caliente junto al wrap de hongos son ideales para recomponer energías en un ambiente descontracturado y lleno de cultura.

Almuerzo en la montaña

En Buttermilk, el moderno edificio del Mountain Lodge es ideal para cortar la jornada con pastas cocidas en el momento, ensaladas variadas o pizzas individuales de buen tamaño. Por su parte, en caso de esquiar en Snowmass, el restaurante de Elk Camp a media montaña ofrece destacados platos caseros y simples en los que abundan las verduras y las carnes.

Cómo es y cuánto cuesta comer en Don Julio, la parrilla elegida por Lionel Messi en Buenos Aires



Dónde hospedarse en Aspen: lujo para sentirse como en casa

The Little Nell - 675 E. Durant Ave.

Tal como se jactan desde el hotel The Little Nell, "no hay nada standard" aquí: todo es de primer nivel y tanto el servicio como los cuartos muestran una elegancia extrema, con detalles significativos para los huéspedes de lujo entre los que se cuentan a famosos y millonarios.

Con una vista privilegiada a la montaña de Aspen , The Little Nell es el único hotel cinco estrellas/cinco diamantes con acceso directo a las pistas de esquí de la montaña de la ciudad, la cual se encuentra a pocos pasos. De los 92 cuartos y suites que ofrece, todos tienen vistas a las montañas de Aspen Mountain, Red Mountain, Continental Divide, las calles Durant y Spring o el patio y la piscina del hotel, además de balcones privados.

The Little Nell es el único hotel cinco estrellas/cinco diamantes con acceso directo a las pistas de esquí.

Con gimnasio incluido, tres salas de spa para un masaje tras un largo día de esquí, una pileta exterior climatizada junto a un hidromasaje, dos restaurantes y tres bares, este hotel family y pet friendly es el epítome de la opulencia de Aspen y, sin embargo, quién lo visita se siente como en casa.



Se puede acceder a un tour virtual de The Little Nell a través del siguiente link: The Little Nell (massinteract.com)

Limelight Hotel - 355 South Monarch Street

Moderno, descontracturado y cálido, el hotel Limelight ofrece al esquiador todo lo que necesita para tener una estadía cómoda y práctica en una buena ubicación en pleno centro de Aspen y con un servicio completo en el que destacan los abundantes desayunos pensados para hacer deporte todo el día.

Con un restaurante que ofrece una vibra similar, pileta y jacuzzis exteriores climatizados, gimnasio, una hermosa terraza con increíbles vistas a las montañas y servicio gratuito de transporte, todo está preparado para que los visitantes únicamente se preocupen por mejorar sus habilidades de esquí o snowboard.

Conocé más del hotel Limelight: Hotel in Downtown Aspen, Colorado | Limelight Hotel Aspen (limelighthotels.com)