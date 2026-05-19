Las autoridades de tránsito en Estados Unidos recordaron que los conductores deben mantener actualizada su información personal ante las agencias estatales de vehículos. No informar ciertos cambios dentro de los plazos establecidos puede generar sanciones que incluso podrían afectar la validez de la licencia de conducir.

Todos los conductores deben completar este trámite a tiempo

Los conductores están obligados a informar al DMV cuando se producen cambios relevantes en su información personal. Entre los cambios que deben notificarse se encuentran:

Cambio de dirección de residencia

Cambio de nombre legal

Modificación del estado civil en algunos casos administrativos

Actualización de ciertos datos de identificación

Cada estado establece plazos específicos para realizar estas actualizaciones, que suelen variar entre algunos días y varias semanas.

Mantener los datos actualizados ante el DMV es un paso clave para evitar problemas administrativos. Fuente: Archivo.

Paso a paso: ¿Cómo realizar el trámite obligatorio más importante del DMV?

La actualización de datos personales ante el DMV generalmente puede realizarse mediante diferentes métodos, según el estado:

En línea a través del portal oficial

Por correo

oficina del En persona en unadel DMV

Realizar este trámite a tiempo evita sanciones y mantiene la licencia válida.