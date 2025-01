Estados Unidos busca profesores para enseñar español en Miami y paga hasta u$s 52.000: cuáles son los requisitos

La institución educativa True North Classical Academy abrió la búsqueda de profesores para que enseñen español con un salario anual que arranca en u$s 52.000. Los candidatos con maestría recibirán un adicional de u$s 3.410, mientras que aquellos con doctorado obtendrán u$s 7.920 extra.

Estos incentivos buscan reconocer la formación académica y profesional del cuerpo docente. Las vacantes están orientadas para cubrir los grados del séptimo al doceavo. Entre los beneficios que obtendrán los que sean contratados están seguro de salud, dental y de vista, además de un plan para la jubilación.

"Los profesores son mentores y modelos a seguir y ayudan a entrenar las mentes de sus estudiantes para que sean estudiantes automotivados", señala la institución en el comunicado de la vacante que publicó en redes sociales.

Y agrega: "Desde su apertura, True North ha sido constantemente una de las mejores escuelas del estado de Florida debido a nuestro profesorado increíblemente dedicado. En el año escolar 2020-2021, nos ubicamos entre las 10 mejores de todas las escuelas de Florida según las pruebas estatales. Esto no podría haber sucedido sin nuestros increíbles y dedicados maestros".

Qué funciones deben cumplir los profesores para ganar u$s 52.000

Tendrán la responsabilidad de planificar lecciones rigurosas y atractivas. Entre las funciones principales se incluyen:

Identificar las áreas de crecimiento de los estudiantes,

Proporcionar educación de alta calidad a todos los estudiantes,

Colaborar con los entrenadores de instrucción para mejorar la calidad de la enseñanza,

Comunicarse regularmente con los padres sobre el desempeño de sus hijos.

Cuáles son los requisitos para ser profesor de español en Miami

Los candidatos deben cumplir con las siguientes condiciones: