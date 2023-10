Emigrar sin ciudadanía: las 3 ciudades del mundo con mejor calidad de vida y salario de u$s 6700

La situación económica y política de Argentina hace que muchos jóvenes piensen en emigrar con el fin de acceder a una mejor calidad de vida y la posibilidad de ahorrar en una moneda fuerte.



Europa es uno de los destinos más elegidos ya que ofrece la oportunidad de estudiar y visitar los diversos países del primer mundo. ¿Cuáles son las 3 mejores ciudades para emigrar?

Emigrar a La Haya en Países Bajos

La Haya es la tercera ciudad más poblada de Holanda, detrás de Ámsterdam y Róterdam. Es conocida por albergar las sedes del Tribunal Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional.

Cuenta con una población cercana a 500.000 habitantes en una superficial total de 9.820 kilómetros cuadrados.

Es una de las ciudades más elegidas al momento de emigrar debido a que cuenta con un salario anual promedio de u$s 80.000, es decir sueldos mensuales de casi u$s 6.700, según Average Salary Survey.

La inflación también es un punto a destacar, ya que tiene un interanual de 0,2% y en lo que va del año acumuló 1,8%.

Emigrar a Rotterdam en Países Bajos

Rotterdam es una ciudad puerto al oeste de Países Bajoso que colinda con La Haya está cerca a Ámsterdam. Cuenta con una población de 600.000 personas y su costa da al río Rin.

Es conocida como una de las localidades con mejor calidad de vida debido a sus altos índices en poder adquisitivo, baja inseguridad y un costo de vida acorde a los salarios.

El ingreso promedio es de u$s 71.000 por año, lo cual significa ingresos cercanos a u$s 6.000 por mes. Además, cuenta con un sistema de transporte público reconocido en todo el mundo.

Emigrar a Luxemburgo

Luxemburgo está ubicado en Europa Occidental y limita con Bélgica, Alemania y Francia. Su capital tiene el mismo nombre y es uno de los mejores destinos para emigrar.

Cuenta con tan solo 636.000 habitantes y su tamaño es de 2.586 kilómetros cuadrados. Sus idiomas oficiales son francés, alemán y luxemburgués.

Es uno de los destinos más elegidos para vivir debido a que el ingreso promedio es de u$s 67.000 por mes, es decir casi u$s 5.600. Además, tiene una economía muy estable y una elevada renta per capita gracias a su competitividad fiscal.

Grandes empresas como Pepsi, Burberry, Heinz, JP Morgan y Amazon se han instalado en el país. Tiene una inflación acumulada de 4% en lo que va del año y una interanual de 4,1%.